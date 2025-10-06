Λόβρεν: «Βγήκαμε σαν άνδρες στις μονομαχίες, όλοι αγαπάμε και θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα»

Ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, Ντέγιαν Λόβρεν στάθηκε στο πόσο δυνατά πήγαιναν οι Θεσσαλονικείς στις μονομαχίες για να έρθει έτσι το 2-1 επί του Ολυμπιακού.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής επικρατώντας με 2-1 του Ολυμπιακού στη Τούμπα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ντέγιαν Λόβρεν μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Δεν ξέρω για τα προηγούμενα χρόνια, εγώ δεν είμαι τόσο πολύ καιρό εδώ, αλλά ήταν σίγουρα μια πολύ σημαντική νίκη, μετά από ένα κακό διάστημα 2,5 εβδομάδων. Κάποιες φορές μπορεί να μη χρειάζεται να παίξεις καλό και όμορφο ποδόσφαιρο, κάποιες φορές χρειάζεται να βγαίνεις μπροστά ως άνδρας, να κάνεις το βήμα μπροστά στο παιχνίδι σου. Αυτές οι 2-3 τελευταίες εβδομάδες, ήταν άσχημες, αλλά έχουμε ανάγκη τη στήριξη του κόσμου.

Όλοι δώσαμε το 100% στον αγωνιστικό χώρο. Κάθε τάκλιν, κάθε δεύτερη μπάλα, είχαν τη σημασία τους, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν φοβισμένοι ακόμα και να παίξουμε ποδόσφαιρο, για να κερδίσουμε τις μονομαχίες. Βγήκαμε σαν άνδρες στη συνέχεια!».

Για το που αφιερώνει τη νίκη: «Η νίκη είναι αυτή είναι αφιερωμένη σε αυτούς τους οπαδούς που δεν είναι δίπλα μας. Όλοι έχουμε ανθρώπους που χάσαμε, γνωρίζουμε ότι οι συγγενείς τους είναι εδώ και μας στηρίζουν. Ξέρουμε όλοι μέσα μας, ότι ο κόσμος μπορεί να έχει μια θυμωμένη αντίδραση, αλλά είναι αγάπη και νοιάξιμο για την ομάδα. Όλοι αγαπάμε την ομάδα, όλοι θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτό το πάθος, η ενότητα του κόσμου με την ομάδα γι’ αυτό και η Τούμπα έχει αυτήν την ατμόσφαιρα».