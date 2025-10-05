Κόντης: «Η νίκη αυτή θα μας δώσει αέρα να δουλέψουμε τις επόμενες δύο εβδομάδες, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ατρόμητο (1-0) και στάθηκε στα σημεία που δυσχέραναν το έργο των παικτών του.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 του Ατρομήτου στην 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League (5/10), με τον Άνταμ Τσέριν να σκοράρει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 48ο λεπτό.

Ο Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις που παραχώρησε στάθηκε στο τι κράτησε από το συγκεκριμένο ματς εν όψει τη συνέχειας στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο τεχνικός των Πρασίνων

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν λίγο αγχώδες για εμάς, είχαμε μεγαλύτερη νευρικότητα από ότι θα έπρεπε. Προερχόμασταν από ένα άσχημο αποτέλεσμα που μας πείραξε. Θέλαμε να δείξουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Παίξαμε λίγο πριο αργά από όσο θα θέλαμε. Αυτό που είπαμε ήταν πως πρέπει να αυξήσουμε τον ρυθμό, να έχουμε καλές τοποθετήσεις.

Ξεκλειδώσαμε τον αντίπαλο που έπαιζε μαζική άμυνα, όμως εκεί που έπρεπε να ελέγξουμε, το παιχνίδι άνοιξε. Είχαμε καλή κατοχή, αλλά το θέμα είναι να βάλεις γκολ. Η νίκη αυτή θα μας δώσει αέρα να δουλέψουμε τις επόμενες δύο εβδομάδες και τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στο μέλλον».