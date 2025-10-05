Ο Τάισον έκανε το 1-1, ο Ζίβκοβιτς το 2-1 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό και χάθηκαν στην αγκαλιά του Λουτσέσκου.

Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε με αποφασιστικότητα και στο 63' έφτασε στο 1-1 κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος παίζει αριστερό μπακ (!) έκανε τη βαθιά μπαλιά προς τον Τάισον, ο Ορτέγκα γλίστρησε και ο Βραζιλιάνος βγήκε τετ α τετ με τον Τζολάκη. Ο Τάισον ψύχραιμα με δεξί πλασέ έστειλε στην αριστερή γωνία τη μπάλα για το 1-1, πανηγύρισε έξαλλα χτυπώντας στη φανέλα το σήμα του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια έτρεξε στην αγκαλιά του Λουτσέσκου.

Το ίδιο έκανε και ο Ζίβκοβιτς στο 75'. Ο Κωνσταντέλιας ζάλισε Μπιανκόν και Κοστίνια και πήρε το πέναλτι από τον Πορτογάλο, το οποίο αξιοποίησε ο Σέρβος αρχηγός του ΠΑΟΚ για το 2-1.

Ο Ζίβκοβιτς έτρεξε κι αυτός στον προπονητή του. Αγκαλιές με ιδιαίτερο νόημα, εξαιτίας της πίεσης που υπάρχει στον Δικέφαλο για τον Ρουμάνο τεχνικό και τους παίκτες.

Δείτε φωτογραφίες