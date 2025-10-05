ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Τάισον και Ζίβκοβιτς αγκάλιασαν τον Λουτσέσκου
Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε με αποφασιστικότητα και στο 63' έφτασε στο 1-1 κόντρα στον Ολυμπιακό.
Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος παίζει αριστερό μπακ (!) έκανε τη βαθιά μπαλιά προς τον Τάισον, ο Ορτέγκα γλίστρησε και ο Βραζιλιάνος βγήκε τετ α τετ με τον Τζολάκη. Ο Τάισον ψύχραιμα με δεξί πλασέ έστειλε στην αριστερή γωνία τη μπάλα για το 1-1, πανηγύρισε έξαλλα χτυπώντας στη φανέλα το σήμα του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια έτρεξε στην αγκαλιά του Λουτσέσκου.
Το ίδιο έκανε και ο Ζίβκοβιτς στο 75'. Ο Κωνσταντέλιας ζάλισε Μπιανκόν και Κοστίνια και πήρε το πέναλτι από τον Πορτογάλο, το οποίο αξιοποίησε ο Σέρβος αρχηγός του ΠΑΟΚ για το 2-1.
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Οι παίκτες των 2 ομάδων τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων του Δικεφάλου του Βορρά
Ο Ζίβκοβιτς έτρεξε κι αυτός στον προπονητή του. Αγκαλιές με ιδιαίτερο νόημα, εξαιτίας της πίεσης που υπάρχει στον Δικέφαλο για τον Ρουμάνο τεχνικό και τους παίκτες.
Δείτε φωτογραφίες
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.