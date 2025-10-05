Σαν σήμερα στις 4 Οκτωβρίου 1999 είχε γίνει το δυστύχημα με έξι αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ στα Τέμπη και οι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός τίμησαν τη μνήμη τους.

Σαν σήμερα, στις 4 Οκτωβρίου 1999, το χαμόγελο έξι νέων παιδιών και φιλάθλων της ομάδας του ΠΑΟΚ, έσβησε με πολύ σκληρό τρόπο στα Τέμπη. Ήταν ένα δυστύχημα που σημάδεψε τον Δικέφαλο του Βορρά αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Πριν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα οι παίκτες των 2 ομάδων άφησαν λουλούδια στη μνήμη αυτών των αδικοχαμένων φιλάθλων.