ΑΕΛ Novibet: Σε δύσκολη θέση ο Πετράκης
«Αναβρασμός» στις τάξεις της ΑΕΛ Novibet. Οι Λαρισαίοι γνώρισαν βαριά εντός έδρας ήττα από το Βόλο, με τους φίλους της ομάδας να ζητούν την απομάκρυνση του Γιώργου Πετράκη, ο οποίος βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.
Το μέλλον του 37χρονου τεχνικού είναι επισφαλές, λόγω αποτελεσμάτων και κυρίως εμφανίσεων, με τις εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ώρες. Σε έξι αγωνιστικές της Stoiximan Super League ο Πετράκης μέτρησε τέσσερις ισοπαλίες, δυο ήττες και δεν κατάφερε να πάρει τρίποντο.
Μετά το ματς ο νεαρός τεχνικός είπε στην κάμερα της Cosmote TV εν μέσω αποδοκιμασιών: «Είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ με μία πολύ κακή ήττα για εμάς. Το αποτέλεσμα τα λέει όλα, απολογούμαστε για αυτή την εμφάνιση».
