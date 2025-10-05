Η Κ19 του ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της αντίστοιχης του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με το ίδιο σκορ τον Ατρόμητο με σκόρερ τον Άγγελο Βύντρα.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής του μεγάλου ντέρμπι στο πρωτάθλημα Κ19.

Ο Δικέφαλος επικράτησε στη Σουρωτή 1-0, έκανε το πέντε στα πέντε και είναι στην κορυφή. Στο συν πέντε μάλιστα από τον Ολυμπιακό.

Το γκολ της νίκης για τους γηπεδούχους πέτυχε έπειτα από ασίστ του Αρετή, ο Κρομμύδας στο 84', λίγο μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, με ωραίο κοντρόλ και δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή.

Το ματς ήταν ισορροπημένο σε γενικές γραμμές. Το επόμενο ματς με τον ΠΑΟΚ είναι το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Αθήνα τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

ΠΑΟΚ: Μπελερής, Τσιότας, Ντούνγκα, Τσίτσκας, Αβράμπος, Ελευθεριάδης (46' Γκιόκα), Παπανικόπουλος (64' Αρετής), Παπαδόπουλος, Γραββάνης (64' Στύλος), Τουρσουνίδης (86' Αυγητίδης), Μπέρδος (81' Κρομμύδας).

Ολυμπιακός: Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Φράγκος, Καρκατσάλης, Αβραμούλης, Χάμζα, Κορτές (80' Τζαμαλής), Βασιλακόπουλος(56' Σιώζος), Φίλης, Κότσαλος, Κολοκοτρώνης(56' Τρικαλιώτης).

Νίκη με Βύντρα ο Παναθηναϊκός

Ο Άγγελος Βύντρα, γιος του παλαίμαχου άσου του Παναθηναϊκού Λουκά Βύντρα, χάρισε τη νίκη στην Κ19 του τριφυλλιού κόντρα στον Ατρόμητο με 1-0. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη των πρασίνων. Ο Άγγελος είναι 17 ετών (26/2/08) και παίζει στόπερ. Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλά στην αναμέτρηση και στο 15ο λεπτό σε γύρισμα του Τερζή, η μπάλα κόπηκε την τελευταία στιγμή, προτού ο Σώκος μπει στην πορεία της. Στη συνέχεια ο Ατρόμητος ισορρόπησε και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με ισόπαλο το σκορ.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η Κ19 του Παναθηναϊκού αναπτύχθηκε όμορφα από τα αριστερά, ο Τρίκατζης έκανε την σέντρα, με τον Σώκο να παίρνει την κεφαλιά, αλλά την μπάλα να μην καταλήγει στα δίχτυα. Στο 70' ο Σταμέλλος πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εξ επαφής επέμβαση σε σουτ του Υζεϊρι και κράτησε το μηδέν. Στο 75' ο Ιωάννου πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, αλλά το σουτ του δεν κατέληξε στα δίχτυα.

Στο 83' ο Χαντζάρας έκανε ωραία ατομική ενέργεια, επιχείρησε το σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε μόλις άουτ. Στο 88' ο Ανδριώτης πήρε την κεφαλιά, ο Σώκος σκόραρε με γυριστό, αλλά ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ για επιθετικό φάουλ. Η πίεση του Παναθηναϊκού απέδωσε καρπούς στο φινάλε και μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χαντζάρα στο 90' ο Βύντρα από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης (70' Χαντζάρας), Λάβδας, Βύντρα, Δημακόπουλος, Ζέκα, Μαρκεζίνης (46' Θεοχάρης), Αργυρόπουλος (46' Τρίκατζης), Ιωάννου (77' Ανδριώτης), Τερζής (70' Νεμπής), Σώκος.

Ατρόμητος: Κατσάρας, Κοπανίδης, Τσαγδής, Φρέρης,Δουκάκης, Διαμαντάκος, Αυγουστίδης, Hoxha, Σασσάνης, Κωτσής, Μαρνέζος.

Κορυφή και ο Άρης

Ο Άρης χτύπησε στις στατικές φάσεις και υποχρέωσε τον ΟΦΗ στην πρώτη του ήττα, επικρατώντας με 3-1 στο «Γεντί Κουλέ».

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία έκανε το πέντε στα πέντε και είναι στην πρώτη θέση με τον ΠΑΟΚ, άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό, όταν ο Σιταράς εκμεταλλεύτηκε πάσα στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ και με πλασέ σε κενή εστία έκανε το 0-1.

Ο ΟΦΗ αντέδρασε άμεσα και μέσα σε ένα λεπτό ισοφάρισε. Ο Αντωνακάκης αρχικά σημάδεψε το δεξί δοκάρι με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Καινουργιάκη, αλλά στην εξέλιξη της φάσης πήρε ξανά την κατοχή και με διαγώνιο σουτ έφερε το ματς στο 1-1.

Η συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου ήταν ισορροπημένη, με τον Άρη να απειλεί κυρίως στις αντεπιθέσεις, ωστόσο ο Κουκουριτάκης κράτησε όρθια την ομάδα του. Παρ’ όλα αυτά, στο 42’ οι φιλοξενούμενοι πήραν εκ νέου προβάδισμα με 2-1, όταν σε εκτέλεση φάουλ από τα δεξιά, ο Εντού εκμεταλλεύτηκε σύγχυση στην άμυνα και σκόραρε με άνεση.

Ο Άρης συνέχισε να εκμεταλλεύεται τις στατικές φάσεις και στο 48' «κλείδωσε» τη νίκη. Έπειτα από κόρνερ από τα δεξιά, ο Καμτσής σηκώθηκε πιο ψηλά απ’ όλους και με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

ΟΦΗ: Κουκουριτάκης, Κουτσουπιάς, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης, Καρνέζος, Τούφας, Χνάρης, Βγόντζας, Αντωνακάκης, Σιτμαλίδης, Δάρλας

Άρης: Ατρείδης, Δουπάτσης, Σαλτσογλίδης, Καμτσής, Σιταράς, Πασχαλίδης, Ιντρίζι, Χαρούπας, Σουγιολτσής, Σαράφης, Παλούκης

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 04 Οκτωβρίου

ΑΕΛ Novibet - Βόλος 0-1

Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR 1-2

Κηφισιά - ΑΕΚ 0-0

Κυριακή 05 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-0

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 0-1

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 1-0

ΟΦΗ - Άρης 1-3

Η βαθμολογία