Βαθμολογία Stoiximan Super League: ΟΦΗ και Βόλος σκαρφάλωσαν, ανάσα για Πανσερραϊκό
Δύο νίκες των γηπεδούχων και μία του φιλοξενούμενου περιελάμβανε το πρώτο πιάτο της έκτης αγωνιστικής.
Ο ΟΦΗ στην Τρίπολη νίκησε τον Άρη με 3-0 και βελτίωσε τη θέση του μετά την ήττα από την Κηφισιά. Ο Πανσερραϊκός πήρε το πρώτο του τρίποντο κι άφησε τελευταίο τον Αστέρα Aktor, ενώ ο Βόλος στο θεσσαλικό ντέρμπι έστησε πάρτι στην έδρα της ΑΕΛ Novibet κι ανέβηκε στην πέμπτη θέση!
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής
Σάββατο 04 Οκτωβρίου
Πανσερραϊκός - Αστέρας Aktor 2-1
Κυριακή 05 Οκτωβρίου
Κηφισιά - ΑΕΚ 18:00 CS1HD
Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 18:00 NS2HD
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 20:30 NS PRIME
Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 21:30 CS1HD
Η βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 13-3 13
2. ΑΕΚ 6-1 13
3. ΠΑΟΚ - 7-4 11
4. Άρης 6-7 10
5. Βόλος 9-9 9
6. Λεβαδειακός 10-7 7
7. Κηφισιά 9-8 6
8. ΟΦΗ 6-9 6
9. Ατρόμητος 5-5 5
10. Παναθηναϊκός 6-6 5
11. Πανσερραϊκός 4-11 5
12. ΑΕΛ Novibet 7-11 4
13. Παναιτωλικός 4-6 4
14. Αστέρας Aktor 7-12 2
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν το μεταξύ τους ματς που εκκρεμεί.
**ΑΕΛ Novibet, Βόλος, Αστέρας Aktor, Πανσερραϊκός και Άρης έχουν ένα ματς περισσότερο.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
i.το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
Η 7η αγωνιστική
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 17:00
Ατρόμητος - Λεβαδειακός 19:30
Παναιτωλικός - ΟΦΗ 20:00
Κυριακή 19 Οκτωβρίου
Αστέρας Aktor - Κηφισιά 16:00
Βόλος - Πανσερραϊκός 17:30
Άρης - Παναθηναϊκός 19:30
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 21:00
