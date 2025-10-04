Ο ΟΦΗ και ο Βόλος είναι οι κερδισμένοι της μέρας. Η βαθμολογία στη Stoiximan Super League πριν το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός.

Δύο νίκες των γηπεδούχων και μία του φιλοξενούμενου περιελάμβανε το πρώτο πιάτο της έκτης αγωνιστικής.

Ο ΟΦΗ στην Τρίπολη νίκησε τον Άρη με 3-0 και βελτίωσε τη θέση του μετά την ήττα από την Κηφισιά. Ο Πανσερραϊκός πήρε το πρώτο του τρίποντο κι άφησε τελευταίο τον Αστέρα Aktor, ενώ ο Βόλος στο θεσσαλικό ντέρμπι έστησε πάρτι στην έδρα της ΑΕΛ Novibet κι ανέβηκε στην πέμπτη θέση!

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 04 Οκτωβρίου

ΟΦΗ - Άρης 3-0

Πανσερραϊκός - Αστέρας Aktor 2-1

ΑΕΛ Novibet - Βόλος 2-5

Κυριακή 05 Οκτωβρίου

Κηφισιά - ΑΕΚ 18:00 CS1HD

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 18:00 NS2HD

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 20:30 NS PRIME

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 21:30 CS1HD

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 13-3 13

2. ΑΕΚ 6-1 13

3. ΠΑΟΚ - 7-4 11

4. Άρης 6-7 10

5. Βόλος 9-9 9

6. Λεβαδειακός 10-7 7

7. Κηφισιά 9-8 6

8. ΟΦΗ 6-9 6

9. Ατρόμητος 5-5 5

10. Παναθηναϊκός 6-6 5

11. Πανσερραϊκός 4-11 5

12. ΑΕΛ Novibet 7-11 4

13. Παναιτωλικός 4-6 4

14. Αστέρας Aktor 7-12 2

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν το μεταξύ τους ματς που εκκρεμεί.

**ΑΕΛ Novibet, Βόλος, Αστέρας Aktor, Πανσερραϊκός και Άρης έχουν ένα ματς περισσότερο.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i.το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

Η 7η αγωνιστική

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 17:00

Ατρόμητος - Λεβαδειακός 19:30

Παναιτωλικός - ΟΦΗ 20:00

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Αστέρας Aktor - Κηφισιά 16:00

Βόλος - Πανσερραϊκός 17:30

Άρης - Παναθηναϊκός 19:30

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 21:00

