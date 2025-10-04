Με το σφύριγμα της λήξης της αναμέτρησης του ΟΦΗ με τoν Άρη ο Μίλαν Ράσταβατς ξέσπασε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς και οι παίκτες έκαναν... χέρια με τους «πιστούς» που ακολούθησαν στην Τρίπολη.

Όπως είναι προφανές ο ΟΦΗ και ο ίδιος ο Μίλαν Ράσταβατς ήταν σε πίεση μετά την ήττα από την Κηφισιά στο Παγκρήτιο και ειδικά σε συνάρτηση με την αποκαρδιωτική εικόνα της ομάδας. Οι Κρητικοί έβγαλαν την αντίδραση του έπρεπε και υπέταξαν τον Άρη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με 3-0.

Ο Σέρβος τεχνικός έζησε έντονα το ματς στα... παλιά του λημέρια και μετά το σφύριγμα της λήξης ξέσπασε σε πανηγυρισμούς στον πάγκο του, σφίγγοντας τις γροθιές του. Ο προπονητής του Ομίλου είχε θερμή αγκαλιά με τον βοηθό του Βλάντιμιρ Ίλιτς και εν συνεχεία είχε χειραψίες και αγκαλιές με τους υπόλοιπους ανθρώπους του κλαμπ και τους ποδοσφαιριστές του.

Στην Τρίπολη βρέθηκαν μερικοί «πιστοί» Ομιλίτες που είναι κάτοχοι διαρκείας, παρά το γεγονός πως το ματς ήταν σε ουδέτερη έδρα, αλλά και την απογοήτευση που υπήρχε για την κακή εμφάνιση του ΟΦΗ κόντρα στην Κηφισιά.

Όπως συνηθίζουν σε κάθε γήπεδο οι παίκτες του Μίλαν Ράσταβατς πήγαν στο λαό τους και φώναξαν όλοι μαζί ΟΦΗ. H «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανέβασε video με τους Ομιλίτες που βρέθηκαν στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και έγραψαν απλά τη λέξη: «Πίστη».