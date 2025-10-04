Ράσταβατς: «Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί με τον κόσμο μας, ο Νέιρα ένιωσε πως έπρεπε να... τραβήξει την ομάδα»

Ο Μίλαν Ράσταβατς στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε του θριάμβου του ΟΦΗ επί του Άρη αναφέρθηκε στον κόσμο της ομάδας και «υποκλίθηκε» στον Χουάν Νέιρα.

Νίκη - λύτρωση για τον ΟΦΗ. H ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς υπέταξε τον Άρη στην Τρίπολη με 3-0, έκανε τη δεύτερη νίκη του στη Stoiximan Super League και έβαλε τέλος στο σερί τριών διαδοχικών ηττών.

Ο Σέρβοτς τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τόνισε πως η ομάδα του μαζί με τους Ομιλίτες μπορεί να κάνει πολλά, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην ηγετική εμφάνιση του Χουάν Νέιρα.

Η συνέντευξη Τύπου του Ράσταβατς

«Θέλω να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές μου για την τέλεια απόδοση. Εμείς ως κλαμπ πιστεύαμε σε μια νίκη όπως αυτή και την αξίζαν οι παίκτες και οι φίλαθλοι μας. Γνωρίζαμε πάντα πως έχουμε ποιότητα και περιμέναμε την στιγμή για να την παρουσιάσουμε.

Είναι σημαντικό να το πω αυτό γιατί ειναι το μέλλον μας. Πιστεύω πως μπροστά μας έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε καλό μέλλον και μαζί με τον κόσμο μας μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα».

Για το τι έφερε τη νίκη του ΟΦΗ: «Ήμασταν πολύ οργανωμένοι, είχαμε καλή απόδοση σε όλο το παιχνίδι. Ο Άρης προσπαθούσε να κάνει κάτι καλό όμως στο τελευταίο κομμάτι δεν τα κατάφερνε. Είναι μια μεγάλη νίκη γιατί δεν θυμάμαι πότε ο Άρης έχασε με 3-0».

Για τον Χουάν Νέιρα: «Ο Νέιρα έκανε σήμερα ένα παιχνίδι όπου έδειξε την ποιότητα και τις ηγετικές του αρετές. Ο Χουάν είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του ΟΦΗ και σήμερα ένιωσε πως έπρεπε την ανάγκη να τραβήξει την ομάδα πάνω του. Είναι ένας βασικός ποδοσφαιριστής και δείχνει πόσο μπορεί να εμπνεύσει τους συμπαίκτες του».