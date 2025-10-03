Αστέρας Τρίπολης: Με Τσίκο στις Σέρρες
Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό, στον οποίο θα διεκδικήσει το πρώτο τρίποντο της σεζόν. Στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη επιστρέφει ο Χουλιάν Τσίκο, ο οποίος έλειψε από τα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας του, καθώς εξασφάλισε άδεια να επιστρέψει στην Αργεντινή, καθώς ο πατέρας του «έφυγε» από τη ζωή.
Από εκεί και πέρα εκτός αποστολής είναι οι τραυματίες Ζούνιορ Μεντιέτα και Παναγιώτης Τσιντώτας, όπως και ο τιμωρημένος Κωνσταντίνος Πομόνης, ο οποίος αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα κόντρα στον ΠΑΟΚ για... καθυστέρηση στο πλάγιο άουτ.
Η αποστολή του Αστέρα AKTOR
Παπαδόπουλος, Αγγελίδης, Κακαδιάρης, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Τσίκο, Μούμο, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Οκό, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου
