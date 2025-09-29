Αστέρας Τρίπολης: Ενα πρόγραμμα... κόλαση, μια... αυτοκτονία και τώρα ηρεμία

Σε 5 αγωνιστιές έχει παίξει με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Εχασε οριακά από τους πρώτους δύο, έφερε «Χ» με την ομάδα του Λουτσέσκου και... αυτοκτόνησε με την ΑΕΛ Novibet. Τώρα, όμως, οι Αρκάδες πρέπει να πάνε παρακάτω και να πάρουν νίκες!

Οι πέντε πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος βρήκαν τον Αστέρα Τρίπολης να έχει ριχτεί στα... θηρία.

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη μετρά ως τώρα μόλις δύο βαθμούς, αλλά αυτό είναι το δέντρο. Κοιτώντας το... δάσος, θα πρέπει να σταθούμε στο πώς ήρθαν αυτοί οι βαθμοί και στο πώς δεν ήρθαν περισσότερο.

Η ομάδα της Τρίπολης αντιμετώπισε στην πρεμιέρα τον τιμωρημένο Ολυμπιακό στο άδειο Καραϊσκάκης. Και πόσο λίγο ήθελαν οι κιτρινομπλέ από το να πάρουν κάτι στο Φάληρο. Χρειάστηκε ο κεραυνός κι η έμπνευση του Γιαζίτζι στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων για να... λυγίσουν οι Αρκάδες.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η ΑΕΚ. Κι εκεί το ματς κρίθηκε στην κόψη του ξυραφιού, καθώς σε μια έδρα που παραδοσιακά δεν παίρνει κάτι ο Αστέρας, η Ενωση βρήκε το γκολ του Πιερό στο 38' για να πάρει τη νίκη,.

Το καλύτερο φετινό ματς κι η νίκη... διαμάντι που θα ψάξει στις Σέρρες

Για τους Αρκάδες... έγκλημα ήταν το 2-2 με την ΑΕΛ. Προγείσαι 2-0 στην έδρα σου, θες τη νίκη για να ξεκολλήσεις και να πάρεις τα πάνω σου και δέχεσαι την ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Στη συνέχεια ακολούθησε το 1-1 με την Κηφισιά εκτός έδρας για το Κύπελλο κι η ήττα από τον Βόλο με 2-1 με τους κιτρινομπλέ να έχουν γενικότερα παραπάνονα από τη διαιτησία.

Η ήττα με 2-1 από τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο ήρθε αλλά έφερε αισιοδοξία για το ότι η ομάδα αρχίζει και βγάζει πράγματα μέσα στο γήπεδο όσον αφορά στο τακτικό κομμάτι και απέναντι στον ΠΑΟΚ, οι κιτρινομπλέ έκαναν το καλύτερο φετινό τους παιχνίδι.

Ανοιξαν το σκορ και χρειάστηκαν δύο πέναλτι για να γίνει 1-3 σε πολύ σ΄πυντομο χρονικό διάστημα. Οι κιτρινομπλέ, όμως, έβγαλαν χαρακτήρα και με τους Εμμανουηλίδη-Γκιοακίνι έφεραν το ματς στα ίσια και πλήγωσαν τον ΠΑΟΚ που νόμιζε ότι... καθάρισε.

Στις Σέρρες, με νίκη, ο Αστέρας βάζει τη φετινή του και πάλι στις ράγες που θέλει, πηγαίνοντας στη διακοή για τις εθνικές ομάδες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να δουλέψει με ηρεμία και και επιστρέψει για μια νίκη... μονόδρομο απέναντι στην εξαιρετική φέτος Κηφισιά. Κι αυτό διότι μετά ακολουθεί το εκτός έδρας ματς με τον Παναθηναϊκό και μετά το εντός με τον ΟΦΗ.

Πέντε ματς χωρίς αμυντικό χαφ

Κι όλα αυτά με τον Σάββα Παντελίδη να έχει εδώ και πέντε ματς παίκτες όπως οι Αλάγκμπε και Τσίκο - δηλαδή τα δύο καθαρά αμυντικά του χαφ εκτός λόγω προβλημάτων. Δηλαδή, η ομάδα έχασε από τρεξίματα, δύναμη και... κοψίματα.

Τα κενά αυτά καλύφθηκαν από τους Εντερ - Μούμο που είναι 8άρια. Αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή, ότι υπήρξε ο παίκτης - ασπίδα για την άμυνα.

Ανεβαίνει ο Μακέντα, τούρμπο ο Εμμανουηλίδης

Μεσοεπιθετικά, είναι καλό το διάστημα που ο Μακέντα έχει βρει την επαφή του με τα αντίπαλα δίχτυα (μετράει δύο σερί γκολ με Βόλο και ΠΑΟΚ). Ο Εμμανουηλίδης σκόαρε και χθες και είναι η... σφαίρα που έχει η ομάδα στην επίθεσή της, ενώ οι Καλτσάς και Μπαρτόλο με την ποιότητά τους μπορούν βοηθήσουν κι αυτοί σημαντικά στα ματς που έρχονται.

Ο Μεντιέτα, ο οποίος είχε και θέματα τραυματισμών πρέπει να μπει στην εξίσωση, όπως έκανε χθες κι ο Γκιοκίνι με το γκολ του (σκόραρε μετά το 2-1 των περσινών Play Off).