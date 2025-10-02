Αθανασίου στους «Galacticos»: «Φαβορί ο Κόντης, υπέγραψε ο Μπαλντίνι»
Ο Νίκος Αθανασίου είπε στους «Galacticos» ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα για τον πάγκο του Παναθηναϊκού, αφού ο Χρήστος Κόντης φαντάζει πλέον ως το απόλυτο φαβορί για να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία των «πρασίνων» μέχρι τέλος της σεζόν.
Ο Έλληνας τεχνικός έχει ικανοποιήσει με την δουλειά του τους ιθύνοντες της ομάδας και γι' αυτό φαίνεται πως θα είναι συνεχίσει στην τεχνική τους ηγεσία και μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων, ακόμα κι αν ο Σεργκέι Ρεμπρόφ μείνει ελεύθερος από την εθνική Ουκρανίας.
Ακόμη, ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε και στο θέμα του Φράνκο Μπαλντίνι τονίζοντας πως όχι μόνο δεν χαλάει το deal, αλλά ολοκληρώθηκε, αφού εκείνος υπέγραψε το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι».
Μάλιστα εκείνος ανέφερε πως υπάρχει κι ένα πιο μελλοντικό πλάνο, ή καλύτερα όραμα, που περιλαμβάνει τον Ιταλό και τις γνωριμίες του το οποίο αφορά την πρόσληψη ενός προπονητή μεγάλου κύρους που θα προκαλέσει αίσθηση.
