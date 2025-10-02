Ζαρουρί: «Νιώσαμε πως η αλλαγή του προπονητή ήταν ευκαιρία για επανεκκίνηση»

Ο Ανάς Ζαρουρί μίλησε για το συναίσθημα του να πετυχαίνεις χατ τρικ, την ευκαιρία που είδαν οι παίκτες μετά την απομάκρυνση του Βιτόρια και την ελπίδα του για το πρωτάθλημα.

Ο Ανάς Ζαρουρί παραχώρησε συνέντευξη για τις ανάγκες του MatchDay Mag του αγώνα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς την Πέμπτη (02/10-19:45) για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Μαροκινός εξτρέμ μίλησε για το υπέροχο συναίσθημα που βίωσε για πρώτη φορά στην καριέρα του πετυχαίνοντας χατ τρικ, το πως είδαν οι ποδοσφαιριστές των «πρασίνων» την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια, αλλά και την ελπίδα που έχει για να κλείσει η σεζόν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Τα όσα είπε ο Ανάς Ζαρουρί

Έπειτα από μια δύσκολη περίοδο, η ομάδα έβγαλε την αντίδραση που έψαχνε. Εντυπωσιακή νίκη στη Βέρνη επί της Γιουνγκ Μπόις, νίκη και στην έδρα του Παναιτωλικού με ανατροπή και γκολ στο φινάλε. Νιώθεις ότι πήρατε την ώθηση που θέλατε ενόψει της απαιτητικής συνέχειας;

«Δυστυχώς, το ξεκίνημα της σεζόν στο πρωτάθλημα δεν ήταν καλό για εμάς. Ήταν σημαντικό λοιπόν να βρούμε την κατάλληλη στιγμή και το κατάλληλο παιχνίδι για να αντιδράσουμε και να κάνουμε μια νέα αρχή. Αυτό προσπαθήσαμε να πετύχουμε με τη Γιουνγκ Μπόις και τα καταφέραμε καλά. Το παιχνίδι πήγε όπως το σχεδιάσαμε και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Ύστερα ήρθε η νίκη και στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό. Μπορεί να μην νικήσαμε με τον πιο εύκολο τρόπο αλλά όταν κερδίζεις τέτοιου είδους παιχνίδια με αυτό τον τρόπο, σημαίνει ότι μπορεί να έχεις μια μεγάλη και καλή σεζόν. Αυτές οι νίκες ανέβασαν την αυτοπεποίθηση όλων μέσα στην ομάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος σύλλογος και χρειάζεται τέτοιες νίκες και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο».

Κάποιες φορές, λένε, ότι οι νίκες με γκολ στο φινάλε, έστω κι αν είναι αγχωτικές, κάνουν καλό σε μια ομάδα διότι χτίζουν χαρακτήρα. Συμμερίζεσαι αυτή την άποψη;

«Είναι πολύ σημαντικό σε ένα δύσκολο παιχνίδι που δεν σου πάνε καλά τα πράγματα, να διατηρήσεις τον έλεγχο, να συνεχίσεις στο πλάνο και να το υποστηρίξεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ακόμα κι όταν κανείς δεν πιστεύει ότι μπορείς να νικήσεις, εσύ στο τέλος κερδίζεις. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα να πιστεύει ότι μπορεί να το πετύχει…».

Ποιο ήταν το σημείο καμπής, που έφερε την αλλαγή;

«Ήταν το παιχνίδι με τη Γιουνγκ Μπόις. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είχαμε προβλήματα στο ξεκίνημα της σεζόν. Σε όσα παιχνίδια δώσαμε, είχαμε ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Και στο ποδόσφαιρο, όταν έχεις αυτό το στοιχείο, όταν δημιουργείς ευκαιρίες, είναι θέμα χρόνου αλλά και τύχης για να έρθουν και τα γκολ. Το ξέραμε και το λέγαμε μεταξύ μας οι παίκτες, όταν άρχισαν τα αρνητικά αποτελέσματα, ότι θα έρθει η στιγμή που θα το γυρίσουμε. Πιστεύαμε στην ομάδα και σ’ αυτό που κάνουμε. Όταν δεν δημιουργείς φάσεις και ευκαιρίες, τότε πράγματι μπορείς να πεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Το περιμέναμε λοιπόν, ότι θα έρθει η μέρα μας. Προετοιμάσαμε πολύ καλά το παιχνίδι με τη Γιουνγκ Μπόις και όλοι είχαν πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Πετύχαμε νωρίς το πρώτο γκολ, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό, αλλά δεν σταματήσαμε εκεί. Και στα προηγούμενα παιχνίδια βρεθήκαμε μπροστά στο σκορ αλλά δεν κρατήσαμε το προβάδισμα. Οπότε ήταν σημαντικό να συνεχίσουμε να πιέζουμε για να σκοράρουμε ξανά. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι και για την ομάδα και για εμένα προσωπικά και μπορούμε να χτίσουμε πάνω σ’ αυτό».

Νιώθεις ότι αδικήσατε τους εαυτούς σας και την ποιότητα που διαθέτετε -και ατομικά και ως ομάδα- με την εικόνα που είχατε στα πρώτα ματς του πρωταθλήματος; Εκτιμάς ότι η ομάδα είναι φτιαγμένη για κάτι μεγαλύτερο;

«Σίγουρα! Είναι μεγάλη η απογοήτευση όταν βλέπεις ότι στην προπόνηση γίνεται σκληρή δουλειά κι ότι προετοιμάζεσαι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να το δείξεις στον αγώνα. Βλέπεις επίσης την ποιότητα που έχουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας και νιώθεις απογοήτευση που όλα αυτά τα στοιχεία δεν φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Απογοητεύεσαι αλλά παράλληλα, όταν βλέπεις ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, νιώθεις ότι είναι θέμα χρόνου για να βρεις και τα αποτελέσματα. Χρειάζεται ψυχραιμία και υπομονή…»

Πόσο σας έχει βοηθήσει η έλευση του νέου κόουτς;

«Όταν έγινε η αλλαγή του προπονητή νιώσαμε ότι ήταν η ευκαιρία για μια επανεκκίνηση. Είναι σημαντικό πως αντιλήφθηκε εξαρχής σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και μας έδωσε την ώθηση που χρειαζόμασταν. Όλοι μας νιώσαμε την κρισιμότητα της στιγμής για την ομάδα και όλοι μας δώσαμε και δίνουμε το 100% για να γυρίσουμε την κατάσταση. Και τώρα αρχίσαμε να χτίζουμε κάτι καλό, το οποίο θέλουμε να συνεχίσουμε…»

Τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα η ομάδα για να διατηρήσει το καλό μομέντουμ;

«Δεν πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία που έχουμε. Ο τρόπος που αγωνιστήκαμε απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις είναι αποτέλεσμα της συνοχής, της επιμονής και της σκληρής δουλειάς που γίνεται στην προπόνηση. Πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε το ίδιο προσηλωμένοι. Δεν σημαίνει κάτι επειδή κάναμε αυτό το καλό παιχνίδι. Η σεζόν δεν τελείωσε, βρίσκεται σε εξέλιξη και πρέπει να συνεχίσουμε. Τα παιχνίδια με τη Γιουνγκ Μπόις και τον Παναιτωλικό έφυγαν και πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σ’ αυτά που έρχονται».

Ακολουθεί ένα δύσκολο ευρωπαϊκό ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Με τι νοοτροπία πρέπει να προσεγγίσετε το παιχνίδι; Ποιο είναι το κλειδί για τη νίκη;

«Αν έχουμε μάθει κάτι απ’ το ξεκίνημα της σεζόν είναι πως δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Είτε είναι πρωτάθλημα, είτε Europa League, δεν υπάρχει εύκολο ματς. Ως προς τον αγώνα που ακολουθεί με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, απ’ τη στιγμή που βρίσκεται στο Europa League σημαίνει ότι έχει κάνει κάτι σημαντικό. Κατέκτησε το Κύπελλο Ολλανδίας, μια σημαντική διοργάνωση, κι αυτό σημαίνει πολλά. Δεν θα είναι ένας εύκολος αγώνας, που απλά μπαίνεις μέσα και τον κερδίζεις. Το γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει εύκολος αγώνας, όπως ξέρουμε τι περιμένουν από εμάς οι οπαδοί μας παίζοντας εντός έδρας. Θα κάνουμε λοιπόν τα πάντα για να νικήσουμε και να συνεχίσουμε το σερί μας».

Την μπάλα του χατ-τρικ που πήρες στη Βέρνη, την έβαλες σε περίοπτη θέση στο σπίτι σου;

«(Γέλια) Την έχω σε ένα σημείο στο σπίτι μαζί με άλλα αντικείμενα!»

Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για εσένα. Πώς ένιωσες όταν πέτυχες το τρίτο γκολ συνειδητοποιώντας ότι έφτασες στο χατ-τρικ;

«Πάντα ονειρευόμουν να πετύχω χατ-τρικ. Είχα φτάσει μέχρι τα δύο γκολ. Είναι ένα καινούργιο συναίσθημα για εμένα. Στο τρίτο γκολ ήμουν πραγματικά πολύ χαρούμενος μόλις συνειδητοποίησα το χατ-τρικ. Στο πρώτο γκολ ήμουν χαρούμενος που σκοράραμε νωρίς γιατί ένιωσα ότι είχαμε πολλές πιθανότητες για να τελειώσουμε καλά το παιχνίδι. Ούτε που μπορούσα να φανταστώ το χατ-τρικ. Όταν όμως σκοράρεις και δεύτερη φορά, σκέφτεσαι “γιατί όχι και τρίτη;”. Είναι φανταστικό το συναίσθημα!»

Ήταν αυτό που έψαχνες για να πάρεις ώθηση σ’ αυτό το νέο σου ξεκίνημα στον Παναθηναϊκό;

«Όταν έρχεσαι σε μια ομάδα, προσπαθείς να βρεις χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Εμένα προσωπικά, ήταν το δεύτερο παιχνίδι που έπαιξα στην αρχική ενδεκάδα και ήθελα να δείξω πράγματα. Οι ποδοσφαιριστές γνωρίζουμε ότι πολλές φορές δεν είναι εύκολο, ερχόμενος απ’ τον πάγκο να μπεις στο κλίμα και στον ρυθμό ενός αγώνα. Είναι διαφορετικό να είσαι απ’ την αρχή στην ενδεκάδα. Στον πάγκο δεν νιώθεις τόσο πολύ την ένταση του παιχνιδιού και του αντιπάλου, όπως όταν βιώνεις το ματς απ’ το ξεκίνημά του. Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να βοηθήσω την ομάδα μ’ αυτό τον τρόπο σε ένα σημαντικό παιχνίδι».

Πώς νιώθεις στον Παναθηναϊκό και στην Ελλάδα; Τι κλίμα βρήκες;

«Νιώθω πολύ όμορφα! Στα αποδυτήρια υπάρχουν πολλές διαφορετικές εθνικότητες αλλά όλοι είμαστε ενωμένοι. Όλοι τα πάνε καλά με όλους! Απ’ την πρώτη στιγμή όλοι μέσα στην ομάδα με αγκάλιασαν και θέλησαν να με βοηθήσουν. Και η Αθήνα είναι φανταστική πόλη! Νιώθω πολύ άνετα κι αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή στο ξεκίνημά του σε μια ομάδα».

Ο Παναθηναϊκός έχει ένα βαρύ και απαιτητικό πρόγραμμα σε τριπλό μέτωπο με πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη. Ζώντας εκ των έσω την ομάδα νιώθεις ότι είναι ικανή να αντεπεξέλθει και να φτάσει ψηλά;

«Απ’ τη στιγμή που προκριθήκαμε στη League Phase του Europa League γνωρίζαμε όλοι μας ότι θα ήμασταν μέρος αυτής της διαδικασίας. Διότι ακόμα κι αν δεν παίξεις σε ένα παιχνίδι, θα πρέπει να είσαι έτοιμος για το επόμενο που ακολουθεί σε 2-3 μέρες. Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν παίκτες που πρέπει να ξεκουραστούν, οπότε υπάρχει θέση για όλους. Και πρέπει να είσαι έτοιμος, ώστε όταν κληθείς, να παίξεις καλά για να βοηθήσεις την ομάδα. Έχω μεγάλη πίστη στην ομάδα μας!».

Βρισκόμαστε νωρίς ακόμα στη σεζόν, αλλά πώς ονειρεύεσαι να τελειώσει;

«Πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή σεζόν. Αυτό για το οποίο ελπίζω κυρίως είναι να φέρουμε το πρωτάθλημα πίσω στο σπίτι. Όλοι μας αυτό θέλουμε, ιδίως οι οπαδοί μας. Επίσης, θέλω να προχωρήσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε στα Κύπελλα Ευρώπης».