Η Θέλτα ανακοίνωσε αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ και λείπουν δύο μπακ.

Δύο απουσίες έχει η Θέλτα για το ματς με τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος θα φιλοξενηθεί από την ισπανική ομάδα στις 22.00 για τη δεύτερη αγωνιστική στο Europa League και ο τεχνικός της αντιπάλου Κλαούντιο Χιράλδεθ δεν θα έχει στη διάθεσή τον δεξιό μπακ Σέρχιο Καρέιρα και τον αριστερό μπακ Μιχάιλο Ρίστιτς.

Ο 24χρονος Καρέιρα έχει παίξει στα 4 από τα 8 ματς φέτος, ενώ ο 29χρονος Σερβοβόσνιος Ρίστιτς, είναι ο αναπληρωματικός αριστερός μπακ. Έχει 194 λεπτά συμμετοχής με τον Μάρκος Αλόνσο να παίζει κυρίως αριστερό μπακ.

Οι υπόλοιποι είναι έτοιμοι για το ματς με τον ΠΑΟΚ. Αναλυτικά όσα αναφέρει η ισπανική ομάδα: «Η Θέλτα θα υποδεχθεί αύριο, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 21:00 (22.00 ώρα Ελλάδας), τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Για τον δεύτερο αγώνα της φάσης των ομίλων του Europa League, που θα διεξαχθεί στο Abanca Balaídos, ο Κλαούντιο Χιράλδεθ έχει καλέσει 24 ποδοσφαιριστές.

Η λίστα των παικτών που κλήθηκαν είναι η εξής: Τερματοφύλακες: Ιβάν Βιγιάρ, Ράντου, Μαρκ Βιδάλ. Αμυντικοί: Καρλ Στάρφελτ, Όσκαρ Μινγκέθα, Μάρκος Αλόνσο, Κάρλος Ντομίνγκεθ, Χάβι Ρουέδα, Γιόελ Λάγο.

Μέσοι: Ίλαϊς Μορίμπα, Φραν Μπελτράν, Μιγκέλ Ρομάν, Ούγο Σοτέλο, Ούγο Άλβαρεθ, Χάβι Ροντρίγκεθ, Τζόουνς Ελ-Αμπντελαουί. Επιθετικοί: Μπόρχα Ιγκλέσιας, Φεράν Ζούτγκλα, Ιάγο Άσπας, Νταμιάν, Μπράιαν Σαραγόθα, Πάμπλο Ντουράν, Γουίλιοτ Σβέντμπεργκ, Μάνου Φερνάντεθ.

Απόντες λόγω τραυματισμού: Σέρχιο Καρέιρα, Μιχάιλο Ρίστιτς.