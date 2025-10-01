Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για την κρίση στον ΠΑΟΚ και πώς έχει μεγαλοποιηθεί, θυμίζει καταστάσεις που βασανίζουν από το καλοκαίρι και γράφει για το ματς στο Βίγκο σε σχέση με το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός.

Στην ερώτηση αν ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μέσα σε κρίση, η απάντηση είναι… ΝΑΙ. Μεγάλο το… ναι, χωρίς να στρουθοκαμηλίζουμε, έστω και αν δεν μπορούμε να το αναλύσουμε στο 100%.

Οφείλω να σημειώσω ότι όλοι οι άλλοι που παρακολουθούν από απόσταση τα ΠΑΟΚτσήδικα γεγονότα και την πορεία της ομάδας, απορούν: «Μα πώς είναι δυνατόν γι αυτή την ομάδα που έχει μπει στην Ευρώπη, παίζει έτσι στα γήπεδα και είναι δίπλα στην κορυφή να μεγαλοποιούνται τόσο πολύ οι καταστάσεις και να προκύπτει τέτοια εσωστρέφεια;» Αυτή είναι η ερώτηση Ολυμπιακών, Παναθηναϊκών και άλλων, μαζί και όλων των αντικειμενικών παρατηρητών. Δίκιο έχουν και αυτοί από την πλευρά τους. Δεν γνωρίζουν βέβαια πολλές λεπτομέρειες…

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από ένα καλοκαίρι όπου:

- Τον Μάιο κόντεψε να σπάσει εντελώς το γυαλί της δυνατής σχέσης Σαββίδη-Λουτσέσκου. Τεράστια η κρίση και -απίστευτο για μένα- σενάριο αντικατάστασης με αναζήτηση άλλου προπονητή.

- Τον Ιούνιο ΠΑΟΚτσήδικες δυνάμεις έβαλαν κρυφά στα εσωτερικά του ΠΑΟΚ έναν αντίπαλο του Σαββίδη. Η παρουσία Μυστακίδη στον περίγυρο έχει δημιουργήσει διχασμό σε κάθε ΠΑΟΚτσήδικη παρέα, σε όλο το διαδίκτυο, πρόσφατα και μέσα στο γήπεδο.

- Μεταγραφικά η ομάδα δεν έκανε ό τι καλύτερο μπορούσε παρά και το ρεκόρ της μεταγραφής Ζαφείρη που θα τον έχει Ιανουάριο, αφού από μόνη της έχει παραδεχθεί ότι δεν πήρε έναν ακόμη φορ (κομβική θέση που δίνει νίκες και ηρεμία) τον οποίο χρειάζονταν. Ξεκαθαρίζουμε: Το ρόστερ του ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε κακό, ούτε φθηνό. Απλά στην κομβική θέση που δίνει βαθμούς, δεν έγιναν όσα έπρεπε, παρά τους μεγάλους στόχους που διεκδίκησε η ομάδα.

- Τον Ιούλιο ο ΠΑΟΚ δημιούργησε μόνος και από το πουθενά και χωρίς κανένα λόγο, κρίση στο θέμα Κωνσταντέλια, δείχνοντας ότι σαν οργανισμός δυσκολεύεται να αφουγκραστεί την πραγματικότητα, ενώ είναι υπό κρίση και η ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων, ειδικά στην άρρωστη φάση που βρίσκεται και ο κόσμος

Ήταν δυνατό όλα αυτά τα ζητήματα να τα ξεπεράσει έτσι εύκολα η ομάδα; ΟΧΙ! Ούτε την κρίση με τον Λουτσέσκου, ούτε τα μεταγραφικά, ούτε την παρουσία δεύτερου πόλου που ξεκάθαρα συσπειρώνεται θέλοντας να μειώσει τον Σαββίδη και φυσικά δεν ασχολείται μόνο με το γήπεδο.

Φυσικά όλοι και όλα στα δύσκολα κρίνονται, όλοι στις ήττες καλούνται να δείξουν αντανακλαστικά. Στον ΠΑΟΚ μετά τον αγώνα της Λιβαδειάς όπου όλοι (και ο προπονητής) πήγαν χαλαροί, μετά και το… ατύχημα με τον Παναιτωλικό όπου κανείς δεν μπορούσε να κάνει το… μισό-μηδέν, ακολούθησαν αποδοκιμασίες! Απίστευτο! Πρωτοφανές για μήνα Σεπτέμβριο και για ομάδα που μέχρι τότε ήταν πετυχημένη σε Ελλάδα και Ευρώπη, παίζοντας και αρκετά καλά. Άρρωστο όσο δεν πάει! Η συσπείρωση έγινε πλέον άγνωστη έννοια και αυτό είναι το πιο μεγάλο θέμα. Από εκεί και μετά, όλα τα μικρά… μεγαλοποιούνται και ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται στη διαχείριση, αφού ψάχνει εναγωνίως τρόπο να κερδίσει.

Η δυστοκία ζει και βασιλεύει σε όλα τα ματς, ακόμη και στην Τρίπολη. Η ανασφάλεια των εύθραυστων παικτών μεγαλώνει και κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ όσο καλά και αν παράγει ποδόσφαιρο (πολύ-πολύ καλύτερα από τους μεγάλους αντιπάλους του) αυτή την περίοδο δεν μπορεί να κερδίσει ούτε τον ΠΑΟΚ Β. Κάτι θα γίνει και σε ένα τέτοιο πιθανό ματς, κάτι θα κάνουν μόνοι τους οι μεγάλοι και θα το φέρουν… 0-0 ή 1-1.

Όπως και να το κάνουμε, όλα τα παραπάνω (συνολικά ή σε ένα βαθμό) γίνονται στο ποδόσφαιρο. Για παράδειγμα ΔΕΝ αποτελούν καταστροφή για τον ΠΑΟΚ οι τρεις τελευταίες ισοπαλίες. Οκ… Σιγά το κακό για μήνα Σεπτέμβριο να έχει τέτοια βαθμολογία στις διοργανώσεις που συμμετέχει. Το κύριο ζήτημα έχει να κάνει με τη διαχείριση της κατάστασης. Με τον τρόπο και τη μεθοδολογία που όλος ο Οργανισμός θα βρει λύσεις να βοηθήσει την ομάδα να ξεπεράσει το ότι δεν κερδίζει. Δεν ξέρω… Δεν είμαι -πλέον- σίγουρος για την ψυχραιμία που επικρατεί ή θα επικρατήσει.

Ο ΠΑΟΚ στην Ισπανία

Ένα ματς με Ισπανική ομάδα είναι δεδομένο ότι θα σε κρατήσει σε εγρήγορση στο 100% και σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Το πιο πιθανό είναι να δούμε έναν πολύ καλό ΠΑΟΚ αύριο στο Βίγκο, απέναντι σε μία -επίσης- πολύ πιεσμένη ομάδα που δεν κερδίζει κανέναν. Το να είναι απλά καλός βέβαια δεν φθάνει, απέναντι σε ομάδα που καίγεται να κατακτήσει την πρώτη της νίκη.

Εντελώς αγωνιστικά έχει αποδειχθεί ότι ο πολυτιμότερος σε αυτό που παίζει ο ΠΑΟΚ με το ωραίο συνδυαστικό του ποδόσφαιρο, αλλά και την μεγάλη προσοχή που χρειάζεται στις αμυντικές μεταβάσεις όταν χαθεί η μπάλα, στην ισορροπία δηλαδή όλου του συνόλου, είναι ο Μεϊτέ. Έλειψε από τη Λιβαδειά και ο ΠΑΟΚ… πνίγηκε, ενώ με την Τρίπολη ήταν κακός μετά τα συνεχόμενα ματς και ο ΠΑΟΚ για δεύτερη φορά έχασε τον έλεγχο μέσα στο παιχνίδι.

Στην Ισπανία είναι πολύ δύσκολο να ξαναπαίξει ο Μεϊτέ και η αντικατάστασή του αποτελεί θέμα. Κατά τα άλλα όποιος κι αν αγωνιστεί το ίδιο είναι, πέρα βέβαια από τον εξ ορισμού μοναδικό, Γιάννη Κωνσταντέλια. Δύσκολη είναι και η αντικατάσταση του Μπάμπα, φυσικά και του Παβλένκα Ο Λουτσέσκου όσο και να μην το θέλει, θα φτιάξει ενδεκάδα για το βράδυ της Πέμπτης σε αγώνα χιλιάδες μίλια μακριά από τη Θεσσαλονίκη, σκεπτόμενος το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός της Κυριακής.

Προσέξτε όμως: Ο καλύτερος τρόπος για να ετοιμαστεί καλά ο ΠΑΟΚ ενόψει του μεγάλου αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός ΔΕΝ είναι να κάνει 7-8-9 αλλαγές στον βασικό του κορμό που θα παίξει με τη Θέλτα. Ο πιο πιθανός τρόπος για να είναι καλά και να μπει καλά στο ντέρμπι της Κυριακής, είναι να… κερδίσει ΚΑΙ τη Θέλτα ή να κάνει μία μεγάλη εμφάνιση και να φύγει με αποτέλεσμα. Μπορεί;

Θα δούμε…