Η ΑΕΚ «έδεσε» τον Αρόλντ Μουκουντί με νέο συμβόλαιο ως το 2029 με τον 27χρονο Καμερουνέζο στόπερ με το παρατσούκλι «Λοχίας» να εξελίσσεται πλέον στον «Στρατηγό» της κιτρινόμαυρης άμυνας. Οι εξαιρετικοί φετινοί μέσοι όροι του στο Wyscout.

Η ανανέωση του συμβολαίου του Αρόλντ Μουκουντί ως το 2029 στην ΑΕΚ ήταν κάτι που δουλευόταν το τελευταίο διάστημα καθώς οι δύο πλευρές είχαν ανοίξει συζητήσεις, παρά το γεγονός ότι μόλις το περσινό καλοκαίρι ο 27χρονος Καμερουνέζος στόπερ είχε επεκτείνει το συμβόλαιό του για δύο χρόνια ως το 2028.

Ο Μουκουντί είχε έρθει στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2022 με μια εξαιρετική συμφωνία από τη Σεντ Ετιέν καθώς η Ένωση δεν χρειάστηκε να πληρώσει κάτι, με τη γαλλική ομάδα να κρατάει ένα ποσοστό μεταπώλησης 30%. Ο θηριώδης Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός με το παρατσούκλι «Λοχίας» το οποίο τον συνόδευε από τη Γαλλία καθιερώθηκε στο κέντρο της κιτρινόμαυρης άμυνας και εξελίσσεται στον «Στρατηγό» της αμυντικής γραμμής.

Στο πλευρό του Βίντα τα προηγούμενα τρία χρόνια, ο Μουκουντί πραγματοποιεί από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν τις καλύτερες εμφανίσεις του στην ΑΕΚ, όντας «κολόνα» στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Ήδη υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα ο Μουκουντί καθοδηγούσε την κιτρινόμαυρη άμυνα και αυτό συνεχίζει να κάνει και με τον Νίκολιτς αποτελώντας έναν από τους βασικούς «πυλώνες».

Η ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια, οι πολύ καλές του τοποθετήσεις, η δύναμή του τόσο στον αέρα όσο και χαμηλά είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν πολύτιμη μονάδα στα χέρια του Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός από τη φετινή σεζόν τοποθετώντας τον Ρέλβας στο πλάι του δημιούργησε ένα πολύ συμπαγές αμυντικό δίδυμο που μαζί με τη συνολικά βελτιωμένη ανασταλτική λειτουργία της ΑΕΚ δεν επιτρέπει πολλές απειλές στον αντίπαλο.

Τα οκτώ clean sheets ως τώρα είναι αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας με τον «Μούκου» να έχει σημαντικό μερίδιο επιτυχίας σε αυτό, όπως φυσικά και ο Στρακόσα, αλλά και όλη η αμυντική γραμμή. Ο Καμερουνέζος στόπερ με τις οδηγίες του μέσα στο παιχνίδι είναι ο ηγέτης στα μετόπισθεν και η ανανέωση του συμβολαίου του με βελτιωμένες αποδοχές αποτελεί μια ανταμοιβή για τον ίδιο, αλλά και επιβεβαίωση ότι η ΑΕΚ χτίζει γύρω από αυτόν την άμυνά της.

Το ενδιαφέρον που έχει προσελκύσει από ομάδες του εξωτερικού κατά καιρούς, αλλά και πρόσφατα, είναι ένα ακόμα δείγμα της εξέλιξης που είχε ο Μουκουντί στην ΑΕΚ. Η Ένωση φρόντισε γρήγορα να φτάσει σε συμφωνία μαζί του και να τον «δέσει» για τα επόμενα τέσσερα χρόνια παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος στις υπογραφές του μετέφερε πόσο σημαντική μονάδα αποτελεί για τον κιτρινόμαυρο οργανισμό.

Οι φετινοί μέσοι όροι του Μουκουντί στο Wyscout