Παρουσία Μάριου Ηλιόπουλου, ο Αρόλντ Μουκουντί έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029!

ΑΕΚ και Αρόλντ Μουκουντί βρίσκονταν σε επαφές το τελευταίο διάστημα για επέκταση της συνεργασίας τους με βελτιωμένες αποδοχές, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε οριστική συμφωνία.

Ο Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός έδωσε τα χέρια με την ΑΕΚ για να επεκτείνει για ακόμα ένα χρόνο το συμβόλαιό του ως το καλοκαίρι του 2029 με τις υπογραφές να πέφτουν παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου στα γραφεία του κλαμπ στην OPAP Arena.

Πρόθεση της ΑΕΚ ήταν να ανταμείψει τον Μουκουντί με ένα βελτιωμένο συμβόλαιο από τη στιγμή που αποτελεί τον «πυλώνα» της κιτρινόμαυρης άμυνας, ενώ τελευταία είχε προσελκύσει και σοβαρό ενδιαφέρον από συλλόγους του εξωτερικού.

Ηλιόπουλος σε Μουκουντί: «Είσαι πρωταγωνιστής, σύμβολο και θέλω να είμαστε μαζί για πολλά χρόνια»

Στη συνάντηση που είχε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, ο Μάριος Ηλιόπουλος μιλώντας στον Μουκουντί του ανέφερε: «Είμαστε εδώ, στην Αρένα. Η Αρένα είναι επίσης μια βαριά λέξη, γιατί δείχνει ότι μπαίνουν μέσα μονομάχοι για να κερδίσουν, να κατακτήσουν. Είναι επίσης, εδώ όπου κάθε λίγες ημέρες γίνεσαι κανονικός μονομάχος, με στόχο να φέρεις τα καλύτερα αποτελέσματα γι’ αυτή την ιστορική ομάδα. Πλέον γνωρίζεις ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με εκπληκτική ιστορία, είναι μια ομάδα που έχει σπουδαία εικόνα. Και είμαστε εδώ με στόχο να χτίσουμε τη νέα σελίδα για τη σπουδαία μας ομάδα. Είσαι πρωταγωνιστής, είσαι ένα άτομο που μας αρέσει. Όχι μόνο γιατί είσαι καλός παίκτης, αλλά γιατί είσαι και ένα σύμβολο για τους οπαδούς μας και για εμάς. Είσαι ένα άτομο με κουλτούρα, είσαι ένα άτομο που κατανοεί τις οικογενειακές αξίες, το έχω συζητήσει και με τη σύζυγό σου και είναι κάτι παρόμοιο εδώ, ότι είσαι παιδί της ΑΕΚ. Με αλλά λόγια είσαι κομμάτι της οικογένειας της ΑΕΚ.

Σε αυτή τη νέα σελίδα που χτίζουμε εδώ, θέλω να είμαστε μαζί. Θέλω να είμαστε μαζί για πολλά χρόνια, για όσα αγαπάς να είσαι στο ποδόσφαιρο, και για όσο θέλεις να είσαι μονομάχος σε κάθε παιχνίδι, μέσα και έξω από την Αρένα. Στις μικρότερες… αρένες. Γι’ αυτό θέλω να κάνουμε αυτή την πολύ σοβαρή συμφωνία που κάνουμε σήμερα, ώστε να μείνεις στη σπουδαία ομάδα μας τουλάχιστον έως το 2029. Προφανώς, όπως γνωρίζεις, στη ζωή υπάρχουν τα καλά και τα κακά μυαλά. Οπότε όποιος αγαπάει, νοιάζεται και είναι αφοσιωμένος στην ΑΕΚ, θα καταλάβει πόσο σοβαρή είναι η συμφωνία μας σήμερα. Οι άνθρωποι που είναι διπρόσωποι και δεν καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα αυτής της σημερινής συνάντησης και συμφωνίας… Τι να κάνουμε; Το πρόβλημα είναι δικό τους».

Ο Μουκουντί βρίσκεται στην ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2022, όταν και είχε αποκτηθεί με μια συμφέρουσα συμφωνία από τη Σεντ Ετιέν ως ελεύθερος και τη γαλλική ομάδα να κρατάει ένα ποσοστό μεταπώλησης 30%. Μετράει 90 εμφανίσεις με την ΑΕΚ, έχοντας σκοράρει και εννιά τέρματα.