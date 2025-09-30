Ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔ, Πάολο Βαλέρι, ανέφερε στο πλαίσιο της σημερινής ανάλυσης του τις EPTS κάμερες, οι οποίες είναι φετινή προσθήκη στα γήπεδα της Stoiximan Super League.

Ο Πάολο Βαλέρι αντικατέστησε σήμερα τον Στεφάν Λανουά στην καθιερωμένη ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League και μεταξύ άλλων στάθηκε στη φάση του πέναλτι του Τσέριν στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔ και VAR Manager υποστήριξε πως ο VAR Σπύρος Ζαμπαλάς δεν έδωσε το σωστό πλάνο στον διαιτητή Αλέξανδρο Τσακαλίδη για να έχει ολοκληρωμένη άποψη για τη φάση και έκανε αναφορά στις EPTS κάμερες.

«Αυτή τη σεζόν έχουμε επίσης EPTS κάμερες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για το ημιαυτόματο οφσάιντ, είναι υψηλής ανάλυσης και μπορούν να είναι χρήσιμες σε κάποιες δύσκολες περιπτώσεις. Το VAR καλείται να διαλέγει τη σωστή κάμερα για την αξιολόγηση μια φάσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βαλέρι.

Οι EPTS κάμερες (Electronic Performance and Tracking Systems) είναι φετινή προσθήκη στη Stoiximan Super League και τοποθετούνται γύρω από το γήπεδο, ώστε να παρακολουθούν τις κινήσεις των παικτών σε πραγματικό χρόνο. Όπως είπε και ο Βαλέρι εκτός από τη βασική τους χρήση που είναι το ημιαυτόματο οφσάιντ μπορούν να αξιοποιηθούν και στην ανάλυση δύσκολων φάσεων που χρειάζεται πιο ξεκάθαρο πλάνο.

Σε κάθε γήπεδο της κατηγορίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχουν δέκα EPTS κάμερες. Φυσικά και οι 13 έδρες έχουν τις απαραίτητες κάμερες, ενώ από την πλευρά της η Κηφισιά θα φροντίσει για την τοποθέτηση τους στο γήπεδο της Νεάπολης.