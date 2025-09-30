Βαλέρι: «Ο VAR δεν έδειξε σωστά πλάνα στον διαιτητή στο Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει πέναλτι»

Η ανάλυση του αντιπρόεδρου της ΚΕΔ και VAR Manager, Πάολο Βαλέρι, για τις αμφισβητούμενες φάσεις της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Πάολο Βαλέρι, έκανε την ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αντί του Στεφάν Λανουά. Ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔ και VAR Manager αναφέρθηκε τόσο στο γκολ του Γκούμα στο Φάληρο που μέτρησε λόγω του προβλήματος με το VAR, όσο και για το πέναλτι που δόθηκε κατά του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως δεν υπήρχε παράβαση και ο VAR Ζαμπαλάς δεν έδωσε το σωστό πλάνο στον διαιτητή Τσακαλίδη. Φυσικά για το λανθασμένο πλάνο ευθύνεται και η AVAR, Aναστασία Μυλοπούλου. Τόσο ο VAR όσο και ο ρεφ της αναμέτρησης είναι διεθνείς.

Από εκεί και πέρα ο Βαλέρι ανέφερε πως σωστά αποβλήθηκε ο Σενγκέλια και δικαίως άλλαξε το χρώμα της κάρτας στον Παντελίδη στο ΟΦΗ - Κηφισιά, στο Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ o VAR ορθά κάλεσε τον διαιτητή για το πέναλτι του Φερνάντεθ στον Τσάλοφ, ενώ ορθά ακυρώθηκε γκολ της ΑΕΛ Novibet στο ματς με τον Ατρόμητο.

Η ανάλυση του Βάλερι

Για το γκολ του Γκούμα στο Ολυμπιακός - Λεβαδειακός: «Όταν παρουσιάζεται πρόβλημα στο σύστημα ο διαιτητής παίρνει την τελική απόφαση βασιζόμενος στη δική του αντίληψη και στις πληροφορίες που λαμβάνει από τον βοηθό του, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση ήταν λανθασμένες».

Για την αποβολή του Σενγκέλια: «Το Νο. 7 της Κηφισιάς δέχθηκε τράβηγμα στα μαλλιά από το Νο. 27 του ΟΦΗ αυτό θεωρήθηκε βίαιη πράξη και σωστά ο διαιτητής απέβαλε τον παίκτη».

Για την αναίρεση της κόκκινης στον Παντελίδη: «Το Νο. 11 της Κηφισιάς υπέπεσε σε ριψοκίνδυνο φάουλ, γλιστρώντας στο έδαφος και χτυπώντας τον παίκτη με το Νο. 9 του ΟΦΗ στο πόδι. Ο διαιτητής αποφάσισε να αποβάλει τον παίκτη αλλά η απόφαση ήταν λανθασμένη. Σωστά ο VAR του συνέστησε να δει τη φάση και ο διαιτητής άλλαξε την απόφαση σε κίτρινη κάρτα».

Για το πέναλτι του Φερνάντεθ στον Τσάλοφ: «Ο αμυντικός του Αστέρα πηδάει για κεφαλιά αλλά το κάνει ριψοκίνδυνα, χττυπώντας τον επιτιθέμενο στο πρόσωπο με το ανοιχτό του χέρι. Είναι πέναλτι και κίτρινη. Το VAR σωστά συνέστησε στον διαιτητή να ξαναδεί τη φάση».

Για το ακυρωθέν γκολ του Σαγκάλ στο Περιστέρι: «Ο επιτιθέμενος κάνει φάουλ στον αμυντικό που χτυπάει τη μπάλα σπρώχνοντας τον με το χέρι. Ο αμυντικός δεν μπορεί να παίξει την μπάλα επειδή χάνει την ισορροπία του. Ο διαιτητής σωστά καταλογίζει φάουλ αλλά αφήνει τον επιτιθέμενο να σκοράρει, καθυστερώντας το σφύριγμα, ακολουθώντας τη διαδικασία».

Για το πέναλτι κατά του Παναθηναϊκού: «Ο επιθετικός του Παναιτωλικού κάνει κεφαλιά και ο αμυντικός του Παναθηναϊκού αποκρούσει, χτυπώντας την μπάλα πρώτα με το κεφάλι και μετά με το χέρι που είναι μακριά από το σώμα του. Η μπάλα αλλάζει τροχιά και δεν κατευθύνεται πλέον προς το τέρμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες: Δεν πρέπει να καταλογιστεί πέναλτι.

Ο VAR καλεί τον διαιτητή να δει τη φάση, δείχνοντας του μόνο το άγγιγμα με το χέρι και όχι με το κεφάλι. Συνεπώς ο διαιτητής βλέπει τη φάση ως καθαρό πέναλτι. Ο VAR έπρεπε να δείξει στον διαιτητή καλύτερες λήψεις».