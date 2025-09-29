Ο Ντέμης Νικολαΐδης αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στον Πορτογάλο μέσο του Παναθηναϊκού Ρενάτο Σάντσες, σχολίασε την παρουσία του Κόντη και ήταν αιχμηρός για το πέναλτι.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης στην καθιερωμένη εκπομπή του Monday FC στη Nova τοποθετήθηκε για την εικόνα του Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο.

Ο διεθνής παλαίμαχος άσος, παράλληλα, αποθέωσε τον Πορτογάλο μέσο Ρενάτο Σάντσες και διαφώνησε για το πέναλτι εις βάρος του τριφυλλιού.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τον Κόντη και τον Σάντσες: «Η δουλειά των παικτών δεν είναι να κρατάνε προπονητές ή να έχουν άποψη. Δεν ακούμε τους παίκτες... Οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται με κρύο μυαλό. Αν έχουν πάρει τον Κόντη και δεν ξέρουν αν θα τον κρατήσουν ή όχι... Δεν θα πρέπει να κοιτάνε τα αποτελέσματα και πως παίζει η ομάδα. Έτσι κρίνεται ο προπονητής. Αν πήγαινε δοκάρι η κεφαλιά του Γερεμέγεφ, τότε δεν είναι καλός ο Κόντης; Η απόφαση δεν πρέπει να λαμβάνεται 100% λόγω του αποτελέσματος.

Θα είναι άδικο να κρίνω τον Κόντη σε τρία ματς. Βλέπω καλύτερη ψυχολογία, την βλέπω την ομάδα να πατάει καλύτερα, αλλά δεν μπορεί ο Κόντης να περάσει στον Παναθηναϊκό σύντομα πολλά πράγματα. Τα βασικά θα περάσει.

Μου άρεσε ο Παναθηναϊκός χθες; Όχι, δεν μου άρεσε. Το πάλευε μέχρι το 90'; Δεν είδα να τρέχει περισσότερο από τον Παναιτωλικό. Είχε μία κοιλιά στο ματς ο Παναθηναϊκός, αλλά διαθέτει παίκτες που μπορούν να πάρουν το ματς.

Ο Σάντσες ήταν καταπληκτικός και φαίνεται η κλάση του. Αυτός έδωσε ώθηση στους υπόλοιπους. Δεν έχει τέτοιο χαφ ο Παναθηναϊκός. Κάνει τη διαφορά. Το σίγουρο είναι ότι τώρα βλέπουμε καλύτερα την ομάδα. Δεν μπορώ να ξέρω προσωπικά αν πρέπει να συνεχίσει ο Κόντης. Αυτοί που τον βλέπουν κάθε μέρα γνωρίζουν. Αλλά τι έγινε. Τον πήραν για λίγο ή θα πάρουν άλλον;».

Για τη φάση του πέναλτι: «Θυμάμαι μία λήψη που βλέπω ότι η μπάλα βρίσκει πρώτα σε σώμα και μετά στο χέρι, αλλά όλες οι άλλες δείχνουν χέρι. Στον διαιτητή δείχνουν δύο λήψεις και δίνει πέναλτι. Απ' αυτό που βλέπει κι εγώ θα το έδινα. Αλλά τελικά υπάρχουν κι άλλες λήψεις.

Η μπάλα έχει βρει πρώτα σε άλλο σημείο. Μπορεί να σε κοροϊδέψει μία συγκεκριμένη οπτική γωνία. Αλλά η μπάλα έχει πάει πρώτα σε άλλο σημείο. Αν του έδειχναν όλα τα πλάνα και είναι δουλειά του VAR να το κάνει, ο κανονισμός λέει ότι δεν υπάρχει χέρι. Τέτοια λάθη δεν πρέπει να γίνονται όσον αφορά τα πλάνα. Ψάξε να τα βρεις, δεν είναι λάθος που εύκολα, τρώγεται».

