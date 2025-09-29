Oι παίκτες του Παναθηναϊκού... ψηφίζουν Χρήστο Κόντη!

Ο ένας μετά τον άλλον, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού αναφέρονται στον άνεμο αλλαγής που έφερε στον Παναθηναϊκό ο Χρήστος Κόντης.

Ο Χρήστος Κόντης επέστρεψε στον Παναθηναϊκό για δεύτερη φορά και μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στα ζητούμενα της αποστολής. Όπως έπραξε και την πρώτη φορά, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδος στον τελικό του Βόλου απέναντι στον Άρη.

Ο Έλληνας τεχνικός μετά το 1-1 στο ντέρμπι της Λεωφόρου, οδήγησε το «τριφύλλι» σε δύο σημαντικά διπλά σε Βέρνη και Αγρίνιο, αξιοποιεί όλο το ρόστερ και εμφανίζει σημάδια της αγωνιστικής του φιλοσοφίας, παρότι είναι ακόμη πολύ νωρίς και οι προπονητικές μονάδες λιγοστές.

Ο 50χρονος κόουτς, όμως, εκτός από την κοινή γνώμη του συλλόγου και τα θετικά σχόλια του Τύπου, έχει κερδίσει κάτι πιο σημαντικό. Την αποδοχή από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, οι οποίοι, ο ένας μετά τον άλλον, τοποθετούνται δημόσια και αναφέρονται στην ποιότητα της δουλειάς του.

Πράγμα σπάνιο όσο και ενδεικτικό της επιρροής του Κόντη στα αποδυτήρια.

O αρχηγός, Τάσος Μπακασέτας, έκανε την αρχή.

«Με το νέο προπονητή γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και με την εμπειρία που έχω μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Είναι ένα staff που τους αρέσει πολύ αυτό που κάνουν. Θέλουν να πετυχαίνουν και να βγάζουν από τον κάθε παίκτη τον καλύτερο εαυτό. Μπορεί να δείτε πόσο διαβασμένοι είμαστε και πιστεύω ότι ακόμα έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης με το νέο προπονητή παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει λίγες μέρες που δουλεύουμε μαζί».

Τον ακολούθησε, ο Μανώλης Σιώπης:

«Είμαστε λίγες ημέρες με τον προπονητή μας τον κ. Κόντη, εγώ πάντως τον εμπιστεύομαι 100%. Έχει δείξει και στα δύο παιχνίδια, με τον Ολυμπιακό και με τη Γιάνγκ Μπόις ότι έχει πλάνο, ο κάθε παίκτης ξέρει τι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο και θεωρώ πως θα είμαστε όπως πρέπει να είμαστε στο Αγρίνιο για να κερδίσουμε το παιχνίδι, γιατί μέχρι να έρθει η διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων σε περίπου μια εβδομάδα, πρέπει να πάρουμε και τα τρία παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας».

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος, πρόσθεσε:

«Εγώ προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος με τον Κόντη, η ομάδα πριν από κάθε παιχνίδι ξεκινάει με ένα πλάνο, κάνουμε καλή ανάλυση, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες αρχές στο παιχνίδι μας. Θεωρώ ότι στην αρχή της χρονιάς δεν υπήρχαν πάρα πολύ καλές αρχές στο παιχνίδι μας».

Δεν ήταν μόνοι οι Έλληνες παίκτες που... ψήφισαν, Κόντη.

Ο Τετέ σε συνέντευξή του στο Gazzetta στάθηκε στα όσα του είπε ο Έλληνας προπονητής και τον βοήθησε στο πνευματικό κομμάτι. «Ο Χρήστος Κόντης συζήτησε μαζί μου και αυτό με έχει βοηθήσει πολύ. Ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό για μένα και με έχει κάνει χαρούμενος ο τρόπος που με έχει αντιμετωπίσει».

Ακόμη και ο Σβέριρ Ίνγκασον, υπογράμμισε την σημασία του rotation που έχει εφαρμοστεί το τελευταίο διάστημα.

«Η περίοδος είναι ακόμα πολύ μακριά, όμως γίνεται rotation, μπαίνουν και άλλοι παίκτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να παίξουν όπως και εγώ. Απόψε ο Γερεμέγεφ σκόραρε, ο Ρενάτο έκανε μια όμορφη ασίστ. Αντιθέτως, ο αντίπαλός μας δεν έκανε ευκαιρίες, όμως δείξαμε ότι έχουμε χαρακτήρα, μέταλλο και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Πλέον, κοιτάμε να νικήσουμε και τους άλλους δύο αγώνες που έχουμε πριν την διακοπή».