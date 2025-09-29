Ο Ατρόμητος και η ΑΕΛ Novibet πήραν από έναν βαθμό και δεν μπόρεσαν ν' ανέβουν κι άλλο στη βαθμολογία.

Ο href="https://www.gazzetta.gr/teams/olympiakos">Ολυμπιακός και η href="https://www.gazzetta.gr/teams/aek">ΑΕΚ είναι οι κερδισμένες ομάδες μετά την πέμπτη αγωνιστική, με τις νίκες που πέτυχαν κόντρα σε Λεβαδειακό και Βόλο, αντίστοιχα.

Ο href="https://www.gazzetta.gr/teams/panathinaikos">Παναθηναϊκός δεν είχε περιθώρια. Νίκησε στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό και ανέβηκε στη βαθμολογία, διότι θα έμενε σε αντίθετη περίπτωση στο -11 ή -12... Ο href="https://www.gazzetta.gr/teams/paok">ΠΑΟΚ με την ισοπαλία στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα έχασε έδαφος κι έπεσε πλέον στην τρίτη θέση.

Ο Άρης πέταξε κι αυτός δύο βαθμούς με τον Πανσερραϊκό, διαφορετικά θα μπορούσε να είναι μόνος του στην τρίτη θέση. Ο Ατρόμητος και η ΑΕΛ Novibet μετά την ισοπαλία στο Περιστέρι δεν κατάφεραν να βελτιώσουν πολύ τη θέση τους, αλλά οι Θεσσαλοί είναι σαφώς κερδισμένοι, αφού έμειναν όρθιοι, ενώ έπαιζαν αρκετή ώρα με παίκτη λιγότερο.

id="head-0">Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2

Άρης - Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Βόλος 1-0

ΟΦΗ - Κηφισιά 1-3

Asteras Aktor - ΠΑΟΚ 3-3

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-2

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 1-1

id="head-1">Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 13-3 13

Ολυμπιακός 13-3 13 2. ΑΕΚ 6-1 13

ΑΕΚ 6-1 13 3. ΠΑΟΚ 7-4 11

ΠΑΟΚ 7-4 11 4. Άρης 6-4 10

Άρης 6-4 10 5. Λεβαδειακός 10-7 7

Λεβαδειακός 10-7 7 6. Κηφισιά 9-8 7

Κηφισιά 9-8 7 7. Βόλος 4-7 6

Βόλος 4-7 6 8. Παναθηναϊκός 6-6 5

Παναθηναϊκός 6-6 5 9. Ατρόμητος 5-5 5

Ατρόμητος 5-5 5 10. Παναιτωλικός 4-6 4

Παναιτωλικός 4-6 4 11. ΑΕΛ Novibet 5-6 4

ΑΕΛ Novibet 5-6 4 12. ΟΦΗ 3-9 3

ΟΦΗ 3-9 3 13. Asteras Aktor 6-10 2

Asteras Aktor 6-10 2 14. Πανσερραϊκός 2-10 2

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

id="head-2">Η 6η αγωνιστική

Σάββατο 04 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός - Asteras Aktor 18:00

- Asteras Aktor 18:00 ΟΦΗ - Άρης 18:30

- Άρης 18:30 ΑΕΛ Novibet - Βόλος 20:30

Κυριακή 05 Οκτωβρίου

Κηφισιά - ΑΕΚ 18:00

- ΑΕΚ 18:00 Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 18:00

- Παναιτωλικός 18:00 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 20:30

- Ολυμπιακός 20:30 Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 21:30

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i.το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων