Ο Γιώργος Τσακίρης υποκλίνεται στον Πέτρο Μάνταλο, εξηγεί γιατί το όνομά του είναι με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ΑΕΚ και τοποθετείται δίπλα πλέον σε μύθους του Συλλόγου...

Αναγνωρίζει κανείς εύκολα πλέον και αποδίδει το σεβασμό που 'χει κερδίσει, 11 χρόνια έπειτα από την πρώτη μέρα που ήρθε στην ΑΕΚ, την επέλεξε για την ακρίβεια από τους βασικούς ανταγωνιστές όταν εκείνη βρισκόταν στην χαμηλή κατηγορία και προφανώς είχε χάσει μπόλικη από τη λάμψη της, τον Πέτρο Μάνταλο ως τον απόλυτο αρχηγό της και έναν εκ των πιο σημαντικών Ελλήνων ποδοσφαιριστών στη σύγχρονη ιστορία της. Πόσο σημαντικό να υπογραμμίζεται ότι ο λατρεμένος Πετράν της Ένωσης έχει κερδίσει τον σεβασμό όλων των φίλων του Δικέφαλου, διότι αυτό κερδίζεται και δεν επιβάλλεται από και σε κανέναν σε οτιδήποτε επιχειρεί κανείς στη ζωή του και οι περισσότεροι δεν το καταφέρνουν ποτέ. Ο legend -όπως σωστά τον χαρακτήρισε ο Μάρκο Νίκολιτς- Μάνταλος το κατάφερε αυτό αφού πρώτα χρειάστηκε να υπομείνει πολλά, πάρα πολλά, σε έναν κόσμο σκληρό όσο ποτέ άλλοτε ελέω και των απρόσωπων (σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλά προφίλ) social media. Το μεγαλείο της ψυχικής του δύναμης και της ηγετικής του προσωπικότητας αποδίδεται απόλυτα από την άριστη συμπεριφορά του, στο γεγονός ότι ποτέ δεν λύγισε (κι ας έφτασε κοντά) και δεν τα παράτησε, αποδεικνύοντας στην πράξη και όχι στα λόγια (ποτέ δεν έλεγε και δεν λέει πολλά τέτοια) πως: ότι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό!

Κάτι βέβαια που αποδείχθηκε και μέσω των σοβαρών τραυματισμών του στα πληγωμένα γόνατά του: όχι από τις αλάνες, το χώμα και τα σκισίματα για την μπάλα, αλλά από χιαστούς: πρόβλημα που στο παρελθόν σου στερεί τη δυνατότητα να παίξεις ξανά ποδόσφαιρο. Μάλιστα στην περίπτωση του Πέτρου Μάνταλου δεν έγινε μια φορά, όχι δεν θα ήταν αρκετή για να τον δοκιμάσει σκληρά η ποδοσφαιρική ζωή, έπρεπε να του συμβεί δυο φορές μπας και ...επιτευχθεί ο στόχος της μοίρας και τον τελειώσει απ' αυτό που αγαπούσε. Μα ο Πετράν δεν λύγισε, δεν το έβαλε κάτω, είχε οδηγό το: επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς και το έκανε όχι μόνο έπειτα από αγωνιστικές αποτυχίες, αλλά και από αυτές τις πλέον σοβαρές δυσκολίες, δίνοντας το απόλυτο παράδειγμα προς μίμηση. Ο ίδιος μόνο γνωρίζει ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία για να επιστρέψει από αυτή: οι τραυματισμοί; Ή μήπως το ψυχολογικό στις αποτυχίες που δημιουργούνταν από το ανάθεμα πάντα προς τον ίδιο ως κύριο αποδέκτη όλων των κακών που μπορεί να συνέβαιναν στο χορτάρι. Ακόμη και όταν εκείνος δεν βρισκόταν σε αυτό διότι ήταν για τον κόσμο ο ΑΡΧΗΓΟΣ και παραμένει αυτός, ο ένας και μοναδικός, ο άνθρωπός μας και αδερφός μας για τον Ενωσίτη. Και πολλές φορές μέσα στην οικογένεια με τον άνθρωπός σου, τον αδερφό σου, θα γίνεις πολύ σκληρός, οδυνηρός...!!!

Και οι ΑΕΚτζήδες έγιναν έως και κακοί προς τον Πετράν, ακόμη και εμείς φτάσαμε στο σημείο να λυγίσουμε και λίγο πριν μπούμε στη νέα ...φωλιά του Δικέφαλου στην πόλη του, την Νέα Φιλαδέλφεια, σκεφτήκαμε δυνατά και ανοιχτά μήπως ήταν η ώρα να πούμε το αντίο στον Μάνταλο, να γίνει μια νέα αρχή, κυρίως γιατί υπογραμμίζαμε (τουλάχιστον προσωπικά) πως δεν το αξίζει όλο αυτό και δεν έχει νόημα... Όμως στο τέλος κάθε τέτοιας ιστορίας, αν έχεις αντέξει, αν δεν έχει γονατίσει, να δεν σε έχει λυγίσει όλη αυτή η πίεση και η δυσκολία (πρέπει να 'χεις τεράστια προσωπικότητα και μεγαλείο ψυχής για να τα καταφέρεις όπως απέδειξε ότι διαθέτει ο αρχηγός), είναι δεδομένο ότι θα στα γυρίσει όλα η ζωή και πως η οικογένειά σου τελικά θα είναι αυτή που θα σε γεμίσει τόση αγάπη που τίποτα δεν θα μπορεί να σε λυγίσει, να σε γονατίσει, οτιδήποτε που έγινε στο παρελθόν δεν θα υπάρχει καν σα σκέψη, όπως άλλωστε εξήγησε ο ίδιος στις υπέροχες δηλώσεις του: «αν γυρνούσα το χρόνο πίσω δεν θα άλλαζα τίποτα στη διαδρομή! Θα άλλαζα αρκετά αποτελέσματα», εξήγησε και κατάλαβε θαρρώ και ο τελευταίος το νόημα: δεν θα άλλαζε τίποτα (και) από όσα σκληρά βίωσε και σε πολλές περιπτώσεις άδικα.

Διότι αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι μέσα από -και- αυτή τη συγκεκριμένη και σκληρή διαδικασία πέρασε από το ένας ακόμη παίκτης της ΑΕΚ, ένας... θνητός, στη διάσταση του μύθου και μπήκε για πάντα με χρυσά γράμματα στο βιβλίο της ιστορίας της Ένωσης: και το πέτυχε ενώ αγωνίζεται γεγονός που συμβαίνει ελάχιστες φορές... Η απόλυτη επιβεβαίωση όλων των παραπάνω έρχεται για εκείνον και για όσους έχουν τη δυνατότητα να το ζουν δίπλα του, σε καθημερινή βάση, όπου σταθεί και όπου βρεθεί θα συναντήσει ΑΕΚτζήδες να του εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους, να του αποδώσουν το σεβασμό τους, να του εκφράσουν την αγάπη τους και να του συμπεριφερθούν θαρρείς και είναι χρόνια τώρα μέρος της οικογένειάς τους. Διότι όπως γνωρίζουν όλοι οι Ενωσίτες είναι ιδιαίτερα συναισθηματικοί και έχουν μόνιμη τάση να δένονται με πρόσωπα με δεσμούς ζωής και όχι μιας περιστασιακής -επαγγελματικής- σχέσης! Για όλα αυτά και τόσα παραπάνω ο Πέτρος Μάνταλος δεν θα άλλαζε τίποτα στη διαδρομή του έως σήμερα και μικρότερη σημασία έχει το 400 συμμετοχές αν αναλογιστεί κανείς πως στο ενδεχόμενο που ήταν υγιής, ή είχε ένα μόλις σοβαρό τραυματισμό, τώρα θα μετρούσαμε αντίστροφα για να φτάσει και να ξεπεράσει τις 500 παρακαλώ μίνιμουμ... Θα το κάνει θαρρώ και αυτό το νούμερο και θα το πάει πιο μακριά μιας και είναι 34 και κάνει εξαιρετική ζωή σε προσωπικό επίπεδο και έξω από τα γήπεδα: πρώτα θα ανανεώσει βέβαια τη συνεργασία του με την ΑΕΚ μέσα στη σεζόν που τρέχει μιας και το καλοκαίρι ολοκληρώνεται (τυπικά) το συμβόλαιό του...

Είναι μικρό το ευχαριστώ για όσα έχεις προσφέρει στην αγαπημένη μας ομάδα, λίγο και σίγουρα όχι αρκετό, μα δεδομένα αληθινό και το γνωρίζεις καλά στο πέρασμα των χρόνων... Κυρίες και κύριοι ο αρχηγός της ΑΕΚ έφτασε τις 400 συμμετοχές και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην υπογράψει τη βραδιά με συμμετοχή στο νικητήριο γκολ της βραδιάς. Αποκτήθηκε το 2014 να θυμίσω και ενώ η ομάδα ήταν στην Γ' κατηγορία και με τον ίδιο να επιλέγει να αγωνιστεί μαζί της και με την φανέλα της από την δεύτερη κατηγορία, θα μπορούσε να ενσωματωθεί με την επιστροφή της ΑΕΚ στην ποδοσφαιρική της κανονικότητα, αλλά έπραξε και αποφάσισε και τότε σωστά! Ακολούθησαν στραβές, καλές, στιγμές ανεπανάληπτες και κατακτήσεις τίτλων και νούμερα ασύλληπτα σε αυτή τη πορεία που δύσκολα θα τα δούμε να επαναλαμβάνονται από άλλον ποδοσφαιριστή μιας και μοιάζει αδύνατο να βρεθεί κι άλλος να μείνει σε μια ομάδα με πρωταγωνιστικό ρόλο για 11 χρόνια (βέβαια τον Πετράν τον βλέπω να το πηγαίνει στα 15 χρόνια κοινής πορείας με την ΑΕΚ και παρουσίας του στην ομάδα). Εννοείται ότι έχει ήδη κερδίσει τα πάντα και έχει αγωνιστεί στο Champions League με την κιτρινόμαυρη φανέλα και δεν λύγισε από τους χιαστούς το 2015 και το 2017...

Oh captain – my captain: 400 ματς – 68 τέρματα – 108 ασίστ (και πόσες του χάλασαν...)!