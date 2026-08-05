Η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλις έχει ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθεί από την ΑΕΚ την Πέμπτη (6/8).

Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μίλαν Βιτάλις στην ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος χαφ βρίσκεται στην Αθήνα από το βράδυ της Τρίτης (4/6) και σήμερα είχε το διαδικαστικό σκέλος της μετακίνησης του από την Γκιόρ, η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο, με την ανακοίνωση να αναμένεται πριν το μεσημέρι.

Ο μέχρι πρότινος αρχηγός των Πρωταθλητών Ουγγαρίας είναι σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας κάνει ήδη 5 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις σε προκριματικά Champions και Conference League, κάτι που σημαίνει πως δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Play Offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με τον Δικέφαλο.

Ο Βιτάλις αποτελεί την πέμπτη μεταγραφική προσθήκη της Ένωσης μετά τους Ζούμπκοφ, Κάιρινεν, Αλεξίου και Μάγερ, ενώ όπως προανήγγειλε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη του στους απεσταλμένους του Τύπου στην Ολλανδία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας, θα γίνουν ακόμα... 2+1 κινήσεις.

Θυμίζουμε πως ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ έδωσε τριήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του μετά την επιστροφή της αποστολής από το Άπελντορν και στην επιστροφή της ομάδας στα Σπάτα το απόγευμα της Πέμπτης (6/8) θα υπάρχει νέο πρόσωπο, καθώς θα είναι η πρώτη του Βιτάλις με τους νέους του συμπαίκτες.