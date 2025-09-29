Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν πρωταγωνιστής της Κηφισιάς (και) στο «διπλό»στο Ηράκλειο, όντας «μέσα» στα τρία γκολ της ομάδας του και αποτελεί διαρκή απειλή για κάθε αντίπαλη άμυνα.

Η Κηφισιά πήρε το δεύτερο τρίποντο της στην τρέχουσα Stoiximan Super League και συνδύασε το αποτέλεσμα με εξαιρετική εμφάνιση. H ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο νίκησε τον ΟΦΗ στο πρώτο του παιχνίδι στο Παγκρήτιο Στάδιο και για ακόμα μια φορά ο Ανδρέας Τεττέη έκανε... όργια!

Ο Έλληνας φορ έκανε... copy paste της εμφάνισης καριέρας που πραγματοποίησε κόντρα στον Παναθηναϊκό, καθώς όπως στο Βόλο έτσι και στο Ηράκλειο ήταν «μέσα» και στα τρία γκολ που πέτυχε το κλαμπ των Βορείων Προαστίων!

Ο 24χρονος επιθετικός στα δυο τρίποντα της ομάδας του σκόραρε, έδωσε ασίστ και είχε «εμπλοκή» σε γκολ παρόλο που δεν ήταν ο δημιουργός ή ο εκτελεστής. Κόντρα στο Τριφύλλι από δική του ενέργεια και τελείωμα η μπάλα φτάνει στον «λυτρωτή» Σόουζα, ενώ στο Παγκρήτιο άφου πρώτα έκανε φανταστική προσπάθεια πάνω στη γραμμή πέρασε την «key pass» στον Αντόνισε και ο διεθνής εξτρέμ από τον Κουρασάο έβγαλε τον σκόρερ Παντελίδη σε θέση τετ α τετ!

Ο πιο επιδραστικός παίκτης της Κηφισιάς

Μπορεί ο Παντελίδης να... βγάζει μάτια με δυο γκολ και μια ασίστ στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια και ο Αντόνισε στην Κρήτη να έκανε το πιο ουσιαστικό του παιχνίδι, με δυο ασίστ, όμως ο Τεττέη είναι με διαφορά ο πιο επιδραστικός παίκτης του Σεμπάστιαν Λέτο στη γραμμή κρούσης.

Του λόγου το αληθές προκύπτει από το γεγονός πως η Κηφισιά έχει βρει δίχτυα 12 φορές στην τρέχουσα σεζόν και ο Τεττέη είναι «μέσα» σε 9 εξ αυτών!

19/8: Στο πρώτο ματς της σεζόν στην Καρδίτσα ισοφάρισε την τοπική Αναγέννηση με πέναλτι, ενώ μετά τις τρεις αποκρούσεις του Ξενόπουλου στη «ρώσικη ρουλέτα» ευστόχησε εκ νέου από την άσπρη βούλα και έστειλε την ομάδα του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Άνοιξε το σκορ στην έδρα του με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. 14/9: Έκανε το 1-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό , έδωσε ασίστ στον Παντελίδη για την ισοφάριση έπειτα από ατομική... world class ενέργεια και από δική του προσπάθεια ήρθε το «buzzer beater» του Ούγκο Σόουζα .

Όσο για τα υπόλοιπα τρία γκολ της Κηφισιάς;

25/8: Ο Πόμπο σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ στη Λιβαδειά.

Ο σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ στη 30/8: Ο Παντελάκης της ΑΕΛ Novibet έβαλε αυτογκόλ (1-1) στην προσπάθεια του να προλάβει τον Τεττέη πριν εκτελέσει.

Ο της έβαλε αυτογκόλ (1-1) στην προσπάθεια του να προλάβει τον πριν εκτελέσει. 23/9: Ο Πατήρας ισοφάρισε σε 1-1 κόντρα στην Καβάλα έπειτα από ασίστ του Παντελίδη.

Ο παραπάνω αριθμός θα μπορούσε να ήταν ακόμα μεγαλύτερος, εφόσον είχε μετρήσει το γκολ του Πόμπο για το 1-0 επί του Άρη στο Αγρίνιο, καθώς σύμφωνα με την ανάλυση του αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά το χέρι του Τεττέη δεν έπρεπε να τιμωρηθεί και το γκολ ήταν κανονικό.

Ο Έλληνας φορ σε επτά εμφανίσεις τη σεζόν 2025-26 δείχνει πως συνεχίζει με τη... φόρα που είχε στο δεύτερο μισό της περασμένης χρονιάς με τη φανέλα του Παναιτωλικού. Σε επτά εμφανίσεις, έχει πέντε γκολ και δυο ασίστ, ενώ με την πληθωρική του παρουσία, την ταχύτητα και τη δύναμη του «τρομοκρατεί» και...φθείρει τις αντίπαλες άμυνες, προσφέροντας πολλά που δεν μπορούν να καταγραφούν από τη στατιστική.

Αξιοσημείωτο πως σε 1,5 «Σουπερλιγκάτη» σεζόν με Κηφισιά και Παναιτωλικό είχε τρία γκολ, ενώ φέτος έχει πετύχει τον ίδιο αριθμό σε πέντε αγωνιστικές και «συγκατοικεί» στο... ρετιρέ των σκόρερ με τους Ελ Καμπί, Τσικίνιο και Όζμπολτ.