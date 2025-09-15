Η Κηφισιά πήρε το αποτέλεσμα της αγωνιστικής με το θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού και το Gazzetta στέκεται στον MVP Ανδρέα Τεττέη και στον λυτρωτή Ούγκο Σόουζα.

Η ματσάρα της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ήταν μεταξύ δυο ομάδων της Αθήνας στο Βόλο. Η Κηφισιά πήρε το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν και μάλιστα με τη σπουδαιότερη νίκη της ιστορίας της, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού, κάνοντας μάλιστα ανατροπή στην ανατροπή, με δυο γκολ από το 79' και μετά.

Φυσικά το πρόσωπο του ματς δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος έκανε εμφάνιση... καριέρας κόντρα στο Τριφύλλι, ενώ ο «λυτρωτής» της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν o «captain» Ούγκο Σόουζα.

Το Gazzetta στέκεται στους δυο εκ των βασικών πρωταγωνιστών της βραδιάς για διαφορετικούς λόγους.

Τα «όργια» του Τεττέη κόντρα στον Παναθηναϊκό

Είναι λογικό μετά από τέτοιο παιχνίδι άλλης... κλάσης τα φώτα να πέσουν στον Ανδρέα Τεττέη. Ο Έλληνας επιθετικός «τρομοκράτησε» την άμυνα του Παναθηναϊκού, με τη δύναμη και την ταχύτητα του, με τον Ρουί Βιτόρια να αδυνατεί να βρει το... γιατρικό για να περιορίσει, στο τελευταίο του ματς στον «πράσινο» πάγκο.

Μόλις στο 4' έδειξε τις προθέσεις του, όταν «χόρεψε» τον Τουμπά και σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Πομπό, ο οποίος αστόχησε εξ επαφής και από εκεί και πέρα δεν σταμάτησε να αποτελεί «μπελάς» για το Τριφύλλι. Χαρακτηριστικό πως ο νεαρός striker είχε δυο πάσες - κλειδιά, 6 κερδισμένα φάουλ και 12/21 μονομαχίες, ενώ ήταν «μέσα» και στα τρία γκολ της ομάδας του.

Στο 7' πλάσαρε τον Ντραγκόφσκι για το 1-0 και αφιέρωσε το γκολ του στον πνευματικό του πατέρα, Χρήστο Πρίτσα , καθώς ήξερε πόσο σημαντικό ήταν για τον διοικητικό ηγέτη της Κηφισιάς το ματς με τον Παναθηναϊκό λόγω... ΟΑΚΑ

για το 1-0 και αφιέρωσε το γκολ του στον πνευματικό του πατέρα, , καθώς ήξερε πόσο σημαντικό ήταν για τον διοικητικό ηγέτη της το ματς με τον λόγω... Στο 79' έκανε... world class ενέργεια ενέργεια πριν «σπάσει» την μπάλα στον σκόρερ Παντελίδη , σε μια στιγμή - απόδειξη ποδοσφαιρικής ωριμότητας. Πολλοί παίκτες (ειδικά στα 24 τους) μετά από τέτοια προσπάθεια θα πήγαιναν να τελειώσουν τη φάση αλλά ο Τεττέη «σιγούρεψε» το γκολ.

, σε μια στιγμή - απόδειξη ποδοσφαιρικής ωριμότητας. Πολλοί παίκτες (ειδικά στα 24 τους) μετά από τέτοια προσπάθεια θα πήγαιναν να τελειώσουν τη φάση αλλά ο «σιγούρεψε» το γκολ. Στο 90+4' από δική του ατομική ενέργεια προήλθε η φάση του γκολ του Ούγκο Σόουζα που έκρινε το τρίποντο.

Ο Τεττέη δείχνει έτοιμος για την... επόμενη πίστα

Φυσικά το σημαντικό σε αυτήν τη φάση της καριέρας του είναι η διάρκεια, όμως αυτή η εμφάνιση δεν αποτελεί έκπληξη από τον Τεττέη αλλά πιο πολύ μια... συνέχεια.

Πρώτος ο ίδιος ο Ανδρέας γνωρίζει πως η παρουσία του στην παρθενική χρονιά της Κηφισιάς στη Stoiximan Super League ήταν μια... χαμένη ευκαιρία. Ο νεαρός φορ προερχόταν από σεζόν που είχε 12 γκολ σε 24 ματς στη Super League 2, όμως στην πρώτη του χρονιά στην κορυφαία κατηγορία βρήκε μόλις μια φορά δίχτυα (στο 4-4 με τον Πανσερραϊκό στην Καισαριανή) σε 30 ματς πρωταθλήματος κι αυτή τον Σεπτέμβριο.

Παρόλο που πάντα τα έδινα όλα για την ομάδα που θεωρεί σπίτι του ο Τεττέη δεν κατάφερε να βοηθήσει ώστε η ομάδα του να παραμείνει στα «σαλόνια» και να βοηθήσει τον εαυτό του για το επόμενο βήμα. Τόσο ο Χρήστος Πρίτσας, όσο και ο Στέφανος Κοτσόλης σε εκείνη τη δύσκολη φάση στήριξαν τον Έλληνα με ρίζες από την Γκάνα striker που έχουν ως γιο και μικρό αδελφό, αντιστοίχως. Aπό την πλευρά του ο ίδιος ο αρχηγός της Κηφισιάς ήξερε πως έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες και η απόφαση του ήταν μονόδρομος. Δουλειά.

Μπορεί να ταλαιπωρήθηκε στην αρχή της χρονιάς από τραυματισμό, όμως ούτε αυτό δεν κατάφερε να του «κόψει» τη φόρα. Σε μισή σεζόν στη Super League 2 έκανε... πλάκα με 8 γκολ και 4 ασίστ σε 15 εμφανίσεις και στο δεύτερο μισό παρόλο που η «μάχη» με την Καλαμάτα ήταν στο όριο η διοίκηση της Κηφισιάς παραχώρησε χωρίς δεύτερη σκέψη τον Τεττέη στον Παναιτωλικό, καθώς η οικογένεια του δεν θα έμπαινε ποτέ εμπόδιο σε δικό της παιδί από τη στιγμή που εμφανίστηκε η προοπτική της Super League.

Στη μισή σεζόν υπό τις οδηγίες του Γιάννη Πετράκη ο νεαρός striker ξεχώρισε, όντας σε εκείνη τη φάση ο κορυφαίος παίκτης των Καναρινιών, κάνοντας σε μεγάλο βαθμό ενέργειες ανάλογες με αυτές που είδαμε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Σε 13 εμφανίσεις είχε δυο γκολ και τρεις ασίστ, οι οποίοι «αποτυπώθηκαν» σε 9 βαθμούς

Παναιτωλικός - Athens Kallithea 2-0, γκολ και ασίστ

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 1-2, γκολ και ασίστ

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 1-0, ασίστ

Το καλοκαίρι οι τρεις εμπλεκόμενες πλευρές (Κηφισιά, Παναιτωλικός, ποδοσφαιριστής) αποφάσισαν να διακοπεί πρόωρα ο δανεισμός του και ο Τεττέη επέστρεψε στα Βόρεια Προάστια ως βασικός και αρχηγός σε ομάδα Super League.

Σε τέσσερις εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν μετράει ήδη τρία γκολ (τα δυο από πέναλτι) και το εύστοχο πέναλτι που σήμανε την πρόκριση στη «ρώσικη ρουλέτα» με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Μπορεί ο Τεττέη να έχει απαιτήσεις από τον εαυτό του και αυτό να τον επηρεάζει σε ένα βαθμό εκτός αγώνων, όπως έγινε στην προπόνηση της προηγούμενης Τετάρτης, όπου του βγήκε εκνευρισμός και ο Λέτο τον... έδιωξε από την προπόνηση, όμως ο Σέμπα ξέρει άριστα πως σκέφτεται ένας επιθετικός πριν κάνει την ποδοσφαιρική του «έκρηξη». Το ματς του Βόλου δεν ήταν εξαίρεση ή φωτοβολίδα αλλά ένα δείγμα από τα... προσεχώς, εφόσον έχει υγεία και συνέπεια.

Η εξιλέωση του λυτρωτή Σόουζα

Θα ήταν άδικο να μην αναφερθούμε και στον παίκτη που έβαλε τη σφραγίδα στο τρίποντο στης Κηφισιάς. O Ούγκο Σόουζα φόρεσε το περιβραχιόνο της ομάδας των Βορείων Προαστίων σε ένα ματς με... πολεμικό κλίμα και στάθηκε αντάξιος της περίστασης.

Στο 90+4' και με το σκορ στο 2-2 ο Πορτογάλος στόπερ «μύρισε» την εξέλιξη της φάσης μετά το κλέψιμο στη μεσαία γραμμή, έκανε κούρσα μέχρι την αντίπαλη περιοχή και όταν η μπάλα ήρθε στα πόδια του πρόλαβε τον Παντελίδη και τίναξε τα δίχτυα με τελείωμα... φορ. Σε 42 εμφανίσεις σε επίπεδο Super League με Άρη, Ιωνικό και Κηφισιά ο 33χρονος σέντερ μπακ σκόραρε για πρώτη φορά.

Αυτό το γκολ εκτός από το ομαδικό όφελος ήταν και μια προσωπική εξιλέωση. Στο 90+4' του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet ο Σόουζα σπατάλησε τεράστια ευκαιρία με κεφαλιά εξ επαφής για να κάνει την ανατροπή για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο και να προσφέρει στην ομάδα του δυο σημαντικούς βαθμούς, αφήνοντας τους Λαρισαίους στο μηδέν, όμως πήρε το... αίμα του πίσω μετά από 15 μέρες.

Μετά το γκολ του ο Σόουζα ξέσπασε σε δάκρυα, όπως είχε κάνει τελευταία φορά μετά το γκολ - ανόδου του Παντελίδη στην Καλαμάτα. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που είναι πολύ κοντά στον Θεό, καθώς προσεύχεται σε κάθε αγώνα. Το γκολ που σφράγισε μια νίκη ιστορικής σημασίας τον έκανε να λυγίσει και να σηκώσει τα χέρια του στον ουρανό, ως ένα «ευχαριστώ» στο Θεό για αυτήν την ξεχωριστή ποδοσφαιρική στιγμή.