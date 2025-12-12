Η αποστολή της Κηφισιάς για την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στη Νεάπολη, για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League (13/12, 20:00).

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, στη Νίκαια. Το θετικό νέο για τον Σεμπάστιαν Λέτο είναι η επιστροφή του Λούκας Βιγιαφάνιες, ο οποίος είναι ξανά διαθέσιμος μετά το κάταγμα στο ζυγωματικό που υπέστη στο ματς με τον Ολυμπιακό στη Νεάπολη (9/11).

Από την άλλη εκτός αποστολής έμεινε ο Τιμίπερε Τζόνσον Έμπο, ο οποίος δηλώθηκε κόντρα στους Αρκάδες να εκτίσει ποινή συμπλήρωσης καρτών. Επιπρόσθετα εκτός έμειναν από επιλογή του Αργεντινού τεχνικού ο Ματίας Εσκιβέλ και ο Διαμαντής Χουχούμης.

Όσον αφορά για τον Αστέρα AKTOR, ο Κρις Κόουλμαν, όπως συνηθίζει το τελευταίο διάστημα, δεν ανακοίνωσε αποστολή και θα πάρει τις τελικές τους αποφάσεις για την 23αδα την ημέρα του ματς. Θυμίζουμε πως ο Νικολάι Άλχο ταλαιπωρείται από τη διακοπή του Νοεμβρίου από τραυματισμό που αποκόμισε με την εθνική του ομάδα, ενώ ο Ισιαγκά Σιλά έχει ειδική άδεια λόγω της απώλειας της συζύγου του.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρεζ, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Μούσιολικ, Χριστόπουλος