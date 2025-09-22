Λανουά για τη φάση με Καμπελά - Τετέ: «Ήταν πέναλτι, κανένα θέατρο» 

Ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά στο report του για την αγωνιστική που ολοκληρώθηκε ήταν ξεκάθαρος στο ότι έπρεπε να δοθεί πέναλτι στον Καμπελά.

Ο Λανουά προχώρησε στην καθιερωμένη ανάλυσή του για την 4η αγωνιστική στάθηκε και στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και τη φάση του Καμπελά όπου ζήτησε πέναλτι για αντικανονικό μαρκάρισμα του Τετέ. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής - που ήταν παρατηρητής του Αϊτεκίν - ήταν ξεκάθαρος πως πρόκειται για πέναλτι που έπρεπε να δοθεί.

Το σχόλιό του αναφέρει τα εξής: Σε αυτήν την περίπτωση ο διαιτητής καταλόγισε έμμεσο φάουλ και έδειξε κίτρινη κάρτα. Σίγουρα δεν πρόκειται για θέατρο γιατί ο επιτιθέμενος προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από 2 παίκτες χωρίς να επιδιώκει επαφή για να ξελεγάσει τον διαιτητή. Επειδή είναι δύσκολη φάση περιμένουμε παρέμβαση του VAR για να κάνει review δεδομένου ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού με το Νο10 κάνει φάουλ αρχικά με το αριστερό πόδι και μετά με το δεξί το οποίο δεν είναι στο έδαφος. Η επιτροπή περιμένει παρέμβαση του VAR και τον καταλογισμό πέναλτι.

Για τις άλλες αναμετρήσεις ανέφερε:

ΑΕΛ - Άρης και το ακυρωθέν γκολ του Πινέδα: Είναι παράβαση εάν ένας παίκτης σκοράρει με το χέρι είτε απευθείας και είτε στη συνέχεια της φάσης ακόμα και ακούσια. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να δει ο διαιτητής τη φάση.

Κηφισιά - Άρης για το ακυρωθέν γκολ του Τετέι και για κράτημα στην περιοχή της αθηναϊκής ομάδας: Αυτό το χέρι δεν τιμωρείται και το τέρμα έπρεπε να μετρήσει.

Σε αυτήν την περίπτωση το Νο11 της Κηφισιάς κρατάει τον αντίπαλό του και δεν επιχειρεί να παίξει τη μπάλα. Περιμένει πεναλτι και παρέμβαση του VAR εάν ο διαιτητής χάσει τη φάση.

Λεβαδειακός - ΟΦΗ για τη φάση του Χριστογέωργου: Σε αυτή τη φάση ο τερματοφύλακας ακούμπησε τη μπάλα με το χέρι εκτός της περιοχής για να εμποδίσει προφανή ευκαιρία. Περιμένει από τον διαιτητή να δείξει κόκκινη κάρτα, όπως και έγινε.

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός για το γκολ που ακυρώθηκε στον σύλλογο του Αγρινίου: Στο ξεκίνημα της φάσης ο παίκτης του Παναιτωλικού κάνει φάουλ πατώντας τον αντίπαλό του και στη συνέχεια η ομάδα του σκοράρει. Με την παρέμβαση του VAR ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ για καθαρό φάουλ.

