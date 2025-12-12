Εκτόξευση στην τιμή του Μουζακίτη: Έγινε ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής της Stoiximan Superleague

Το transfermarkt έκανε την καθιερωμένη ενημέρωση στις τιμές των ποδοσφαιριστών της Stoiximan Superleague και ο Χρήστος Μουζακίτης... εκτοξεύθηκε.

Ημέρα αναβαθμίσεων στο transfermarkt καθώς δόθηκαν στον... αέρα οι νέες τιμές των ποδοσφαιριστών της Stoiximan Superleague, με τον Ολυμπιακό να έχει τρεις ποδοσφαιριστές στην πρώτη τετράδα πλέον.

Φυσικά, μεγάλος πρωταγωνιστής σε αυτή τη μεταβολή τιμών, ήταν ο Χρήστος Μουζακίτης που είδε την αξία του από 15 εκατ. ευρώ να πηγαίνει στα 25 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από όλους (10 εκατ. ευρώ). Με αυτή την εξέλιξη, προσπέρασε τον Γιάννη Κωνσταντέλια και πλέον είναι ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος.

Από εκεί και πέρα, ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ ανέβηκε κατά 3 εκατ. ευρώ και πλέον κοστίζει 20 εκατ. ευρώ και ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Τζολάκης (+2 εκατ. ευρώ) στα 15 εκατ. ευρώ και ο Σαντιάγο Έσε (+2 εκατ. ευρώ) στα 14 εκατ. ευρώ.

Ο Κωνσταντέλιας με τον Πιρόλα είχαν τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση μετά τον Μουζακίτη με 3 εκατ. ευρώ ενώ τη μεγαλύτερη πτώση είχε ο Ντεσπόντοφ με τον Τσάλοφ του ΠΑΟΚ με 2 εκατ. ευρώ. Τέλος, ο Αντρέας Τεττέη ήταν ο μοναδικός που η τιμή του αυξήθηκε πάνω από εκατ. και ανήκει σε ομάδα εκτός Big 5.