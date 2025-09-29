Ο Παναθηναϊκός στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό πήρε στο φινάλε, ό,τι έχασε στα προηγούμενα ματς με Λεβαδειακό, Κηφισιά, Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός έχει μοιράσει υπογλώσσια στους οπαδούς του.

Μία από τις «αγαπημένες» εκφράσεις των φίλων του τριφυλλιού στα social media τη γνωρίζουν όλοι. «Δεν είναι καθόλου αγχωτικό να είσαι Παναθηναϊκός». Και τη συνοδεύουν με... ταλαιπωρημένους, υπερήλικες ανθρώπους.

Η φετινή εκδοχή του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα έχει παρουσιάσει τέσσερα θρίλερ στη Stoiximan Super League. Το πρωί της Κυριακής γράφαμε για την παγίδα του Αγρινίου κι ότι μόνο ένα ματς του τριφυλλιού στο Αγρίνιο δεν κρίθηκε στο γκολ. Η παράδοση, λοιπόν, συνεχίστηκε, ο Γερεμέγεφ μίλησε στο 94' και ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.

Οι πράσινοι στα τρία προηγούμενα παιχνίδια, διότι έχουν κι ένα ματς λιγότερο, αυτό με τον ΟΦΗ, πέταξαν στο τελευταίο τέταρτο των αναμετρήσεων με Λεβαδειακό, Κηφισιά και Ολυμπιακό επτά βαθμούς. Αν προτιμάτε μετά το 86' πέταξαν πέντε βαθμούς. Σε κάθε περίπτωση, όλα έχουν κριθεί στο γκολ και στο διάστημα 86'-94'!

Τον πλήγωσε ο Βέρμπιτς

Στην πρεμιέρα στη Λεωφόρο, με τον αξιόμαχο φέτος Λεβαδειακό, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Τζούριτσιτς μόλις στο 1'. Οι πράσινοι δεν «κλείδωσαν» τη νίκη και στο 86' ο πρώην παίκτης τους, ο Βέρμπιτς έκανε το 1-1, που ήταν και το τελικό σκορ.

Τραγωδία και διαζύγιο

Στο Πανθεσσαλικό για την τρίτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός υπέστη πανωλεθρία με αντίπαλο την Κηφισιά. Στο 7' ο Τεττέη άνοιξε το σκορ, αλλά στο 15' ισοφάρισε με πέναλτι ο Σφιντέρσκι και στο 53' ο Πολωνός έκανε το 2-1.

Η Κηφισιά εκμεταλλεύτηκε την κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, ο Τεττέη έκανε όργια και στο 79' σέρβιρε με τρομερή ενέργεια το 2-2 στον Παντελίδη. Στο 92' ο επιθετικός της Κηφισιάς έκανε νέα φοβερή προσπάθεια, την οποία ολοκλήρωσε στο 94' ο Ούγκο Σόουζα για το τελικό 3-2. Αποτέλεσμα που έφερε και το διαζύγιο με τον Πορτογάλο τεχνικό Ρουί Βιτόρια.

Ισοπαλία στο ντέρμπι

Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, στο 48' ο Ντέσερς, από την ασίστ του Μπακασέτα έκανε το 1-0. Οι Πειραιώτες πέρασαν στην αντεπίθεση και ο Ελ Καμπί στο 92' ισοφάρισε σε 1-1, που ήταν και το τελικό σκορ.

Λύτρωση με Γερεμέγεφ

Στο Αγρίνιο ένα ακόμα θρίλερ, αλλά αυτή τη φορά με αίσιο τέλος... Στο 18' ο Αγκίρε με πέναλτι έκανε το 1-0 για τον Παναιτωλικό, ο Τετέ στο 57' ισοφάρισε και στο 94' έκανε το 1-2 ο Γερεμέγεφ. Η επιμονή του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά δικαιώθηκε. Είχε τις ευκαιρίες, λίγο πριν το τέλος γλίτωσε το 2-1, με το γκολ του Σιέλη που ακυρώθηκε και ο Σουηδός φορ, έβαλε τη σφραγίδα του κι έδωσε την πρώτη νίκη στο τριφύλλι.