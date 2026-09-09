Το γεμάτο ποιοτικό και ποσοτικά ρόστερ και πως διαμορφώνεται η κατάσταση στους μέσους και τους εξτρέμ μετά την προσθήκη του Ουναΐ.

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα το φετινό καλοκαίρι φέρνοντας τον Τζέικομπ Νίστρουπ, ένα νέο και φιλόδοξο προπονητή, που είχε κάνει πρωταθλητισμό με την Κοπεγχάγη στη Δανία, ένα πρωτάθλημα όχι μακριά από το δικό μας σε επίπεδο και πριμοδοτώντας τον με μεταγραφές που ξεπεράσαν τα 45 εκατ. ευρώ σ' ένα καλοκαίρι που δεν είχε προηγούμενο στην ιστορία των «πράσινων».

Συνολικά το «τριφύλλι» έκανε 14 μεταγραφές. Αν αφαιρέσουμε από κείνες τον Σέχου, που δεν προορίζεται για την πρώτη ομάδα και τους Ζαρουρί-Τσάβες, που ήταν από πέρυσι στην ομάδα και απλώς παρέμειναν, τότε μιλάμε για έντεκα νέα πρόσωπα. Η πλειονότητα εξ' αυτών, 8-9, προορίζονται για να είναι βασικοί.

Σαν αποτέλεσμα αυτού, αλλά και των 14 αποχωρήσεων, δημιουργήθηκε ένα ρόστερ 26 ποδοσφαιριστών, χωρίς να υπολογίζονται σ' αυτό οι τέσσερις νεαροί που είναι γύρω του και βρέθηκαν και στην προετοιμασία στην Ολλανδία (Μπινιάρης, Γείτοντας, Νεμπής, Λάβδας).

Το depth chart του φετινού Παναθηναϊκού

Πάμε, λοιπόν, να δούμε ποιοι είναι αναλυτικά οι 26 ποδοσφαιριστές των «πράσινων» που αποτελούν το φετινό ρόστερ που έχει στα χέρια του ο Δανός τεχνικός. Να σημειωθεί πως απ' αυτό λείπουν οι δύο τραυματίες, που θα χάσουν σχεδόν όλη τη σεζόν, Παντελίδης και Ίνγκασον, καθώς και οι δύο ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται κι έχουν ξεμείνει, Πάντοβιτς και Σισοκό και γίνεται προσπάθεια για να βρεθεί λύση και με κείνους ώστε να αποχωρήσουν.

Τερματοφύλακες (3): Κότσαρης, Τσάβες, Πένια (Γείτονας)

Κότσαρης, Τσάβες, Πένια (Γείτονας) Κεντρικοί αμυντικοί (4): Κάτρης, Ντε Φράι, Πάλμερ-Μπράουν, Φαν Ντρόνγκελεν (Λάβδας)

Κάτρης, Ντε Φράι, Πάλμερ-Μπράουν, Φαν Ντρόνγκελεν (Λάβδας) Δεξιοί μπακ (2): Καλάμπρια, Τσάπρας

Καλάμπρια, Τσάπρας Αριστεροί μπακ (2): Κυριακόπουλος, Κρίστιανσεν

Κυριακόπουλος, Κρίστιανσεν Κεντρικοί και αμυντικοί μέσοι (5): Τσιριβέγια, Λουζά, Κοντούρης, Καμαρά, Κάνγκουα (Μπινιάρης)

Τσιριβέγια, Λουζά, Κοντούρης, Καμαρά, Κάνγκουα (Μπινιάρης) Επιτελικοί μέσοι (3): Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Ουναΐ

Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Ουναΐ Εξτρέμ (4): Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Λιβάι Γκαρσία

Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Λιβάι Γκαρσία Επιθετικοί (3): Ντέσερς, Τεττέη, Ράστοντερ (Νεμπής)

Σύνολο: 26

Ανάλογα το σύστημα που επιλέγει κάθε φορά να χρησιμοποιεί ο Νίστρουπ αλλάζει λίγο η διάρθρωση του ρόστερ. Π.χ. στο 4-4-2 που εφαμρόζει αρκετά τώρα, οι Γιάγκουσιτς και Ταμπόρδα μεταφέρονται στους εξτρέμ και προστίθενται στις επιλογές των Αντίνο, Πελίστρι, με τον Λιβάι να μεταφέρεται στους φορ, φτιάχνοντας μία πολύ καλή τετράδα με ποικίλα χαρακτηριστικά. Σ' αυτή την εκδοχή ο Ουναΐ είναι πιθανό να χρησιμοποιείται τόσο αριστερά όσο και στη μεσαία γραμμή, όπου στην πρώτη περίπτωση θα υπάρχουν πέντε παίκτες για δύο θέσεις και στη δεύτερη έξι επίσης για δύο. Καταλαβαίνεις κανείς το πόσο καλυμμένο είναι σε ποιότητα και ποσότητα στις θέσεις αυτές το ρόστερ που έχουν καταρτιστεί.

Στην εκδοχή που ο Δανός τεχνικός αποφασίσει να χρησιμοποιήσει 4-2-3-1 και να παίζει με δεκάρι, προκύπτει μία παραπάνω θέση για τη μεσαία γραμμή. Τσιριβέγια, Λούζα, Κοντούρης, Καμαρά θα είναι κατά κύριο λόγο για το double pivot πίσω από το «10», με τους Κάνγκουα και Ουναΐ να μπορούν να παίξουν και στις τρεις θέσεις του κέντρου, αλλά και σε κείνη του αριστερού εξτρέμ. Ταυτόχρονα, επειδή η θέση του φορ θα περιορίζεται σε μία, είναι πιθανό και ο Λιβάι να μετακινείται στα πλάγια και πιο συγκεκριμένα στα δεξιά. Κάτι ανάλογο θα συμβαίνει και σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ένα 4-3-3.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως ο Νίστρουπ μέχρι στιγμής έχει δείξει πως του αρέσει στους εξτρέμ του, να υπάρχει ένας που θα συγκλίνει, όπως γίνεται τώρα όταν παίζουν ο Ταμπόρδα ή ο Γιάγκουσιτς και θα γίνει κι αν παίξει ο Ουναΐ στη θέση αυτή κι ένας που θα παίρνει πλάτος από την άλλη πλευρά, όπως κάνουν οι Αντίνο και Πελίστρι.

Αντίστοιχα κάποια στιγμή μπορεί να τον δούμε να σχηματίζει δίδυμα και στη μεσαία γραμμή, απλά εκεί δεν έχουν βοηθήσει οι συνθήκες για να συμβεί, μιας και οι Κάνγκουα, Λούζα και Ουναΐ μόλις έχουν αρχίσει να παίζουν.

Συμπερασματικά, καταλαβαίνουμε πως ο Δανός προπονητής έχει καταφέρει με τη βοήθεια του Στέφανο Κοτσόλη και της διοίκησης να δημιουργήσει ένα αρκετά γεμάτο ρόστερ, όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει πολλά τα από τα «θέλω» του, αν όχι όλα.

Τώρα εκείνο που μένει είναι η ομάδα αυτή να δουλευτεί για να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές αυτοί να βγάλουν στο γήπεδο το 100% της ποιότητάς τους κι αν οτιδήποτε δεν πάει όπως το περιμένουν, υπάρχει πάντα και η μεταγραφική περίοδος του Γενάρη, αφού αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται πως θα γίνει άλλη κίνηση, πέρα από λίγες πιθανότητες που υπάρχουν για να αποκτηθεί ένας αριστεροπόδαρος στόπερ, που παίζει και αριστερό μπακ.