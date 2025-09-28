Ο Παναθηναϊκός ζορίζεται στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό και οι έξι από τις επτά νίκες που έχει πετύχει στο συγκεκριμένο γήπεδο ήταν στο γκολ.

Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε στην Ελβετία κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις και το κλίμα άλλαξε προς το καλύτερο.

Στη Stoiximan Super League, όμως, το τριφύλλι έστω και με αγώνα λιγότερο είναι στο -8 από την κορυφή κι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα δεν υπάρχει περιθώριο για νέα απώλεια βαθμών. Οι πράσινοι, έπειτα από μία σπουδαία νίκη καλούνται ν' αποφύγουν μία παγίδα, αυτή του Αγρινίου με τον Παναιτωλικό να περιμένει. Μία παγίδα την οποία συχνά δεν μπόρεσαν ν' αποφύγουν. Κι όποτε τα κατάφεραν το έκαναν με πολλά ζόρια.

Οι πράσινοι, λοιπόν, φιλοξενούνται από τον αξιόμαχο Παναιτωλικό, που φέτος νίκησε στη Θεσσαλονίκη τον Άρη, πήρε βαθμό από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και λύγισε δύσκολα από την ΑΕΚ στο κύπελλο. Θα είναι το 16ο ματς για το πρωτάθλημα στο Αγρίνιο, ενώ έχει γίνει κι ένα για το κύπελλο.

Ο Παναθηναϊκός από τα 15 ματς έχει πάρει τα επτά. Σε τέσσερα ηττήθηκε και σε ακόμα τέσσερα δεν υπήρξε νικητής. Με επτά νίκες σε 15 αγώνες, γίνεται αντιληπτό, ότι το Αγρίνιο δεν είναι και το πλέον «φιλόξενο» γήπεδο.

Το τέταρτο με Κόντη

Ο Γιάννης Κόντης θα επισκεφθεί την έδρα του Παναιτωλικού, με τη φόρμα του Παναθηναϊκού για τέταρτη φορά. Θα είναι, βέβαια, πρώτος προπονητής αυτή τη φορά. Τις άλλες τρεις το έκανε ως συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και μέτρησε δύο νίκες και μία ήττα. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2023, ο Παναθηναϊκός διέλυσε τον Παναιτωλικό με 5-0, με τον Έλληνα τεχνικό να είναι στο πλευρό του Γιοβάνοβιτς. Αυτό ήταν και το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα της ομάδας του Αγρινίου. Στον συγκεκριμένο αγώνα έκανε χατ τρικ ο Μπερνάρ κι από ένα γκολ είχαν οι Αϊτόρ, Μάγκνουσον. Κανείς από τους τρεις, βέβαια, δεν είναι τώρα στο ρόστερ.

Στα υπόλοιπα έξι παιχνίδια που νίκησε το τριφύλλι, το έκανε στο γκολ. Την περασμένη σεζόν πήρε το ματς με 2-1, με τον Αράο να σκοράρει στις καθυστερήσεις. Τη σεζόν 202-23, το έκανε με 1-0, με τον Φώτη Ιωαννίδη να σκοράρει, αφού το παιχνίδι μπήκε στο τελευταίο τέταρτο. Οι νίκες του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο είναι δια πυρός και σιδήρου.

Φάνηκε αυτό από την πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων το 1976, όταν οι πράσινοι επιβλήθηκαν με 3-2. Στο 43' ο Μπαλντούμας έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους, στο 68' ο Παπαδημητρίου ισοφάρισε σε 1-1, ο Ελευθεράκης στο 74' έγραψε το 2-1 για το τριφύλλι, αλλά στο 76' ο Παππάς πέτυχε το 2-2. Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε τη νίκη τελικά, με τον Ελευθεράκη στο 86' να σημειώνει το δεύτερο δικό του γκολ και τρίτο της ομάδας του.

Για το κύπελλο της σεζόν 2018-19, συγκεκριμένα στις 2/10/18, ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει ξανά στο γκολ. Με 1-0. Συνολικά, τα 11 από 15 παιχνίδια είχαν νικητή κι από τα 11, τα 9 κρίθηκαν στο γκολ...

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο

24.11.2024 Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-2

16.09.2023 Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 0-5

09.11.2022 Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 0-1

19.02.2022 Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-0

22.02.2021 Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-0

24.11.2019 Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 0-0

30.01.2019 Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 0-1

23.09.2017 Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 2-0

24.09.2016 Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 0-0

24.08.2015 Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-2

04.12.2014 Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 0-1

05.01.2014 Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-0

04.01.2012 Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-1

19.06.1977 Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 0-0

01.02.1976 Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 2-3