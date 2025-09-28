Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-2: Τα highlights από τη δραματική νίκη του τριφυλλιού

Γιώργος Σακελλαρίου
Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός, highlights

Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από τη δραματική νίκη του Παναθηναϊκού επί του Παναιτωλικού με 2-1.

Ο Παναθηναϊκός στο Αγρίνιο πήρε την πρώτη του νίκη στη φετινή Stoiximan Super League.

Ο αξιόμαχος Πανατωλικός ζόρισε το τριφύλλι, αφού προηγήθηκε στο 18' με πέναλτι του Αγκίρε.

Οι πράσινοι στο δεύτερο ημίχρονο αντεπιτέθηκαν κι έφτασαν στην ανατροπή. Στο 57' ο Τετέ ισοφάρισε σε 1-1 και στο 94' ο Γερεμέγεφ λύτρωσε τον Παναθηναϊκό και με κεφαλιά στο ύψος της μικρής περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 2-1 για την ομάδα του Χρήστου Κόντη.

Δείτε τα highllights της αναμέτρησης

 

