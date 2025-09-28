Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-2: Τα highlights από τη δραματική νίκη του τριφυλλιού
Ο Παναθηναϊκός στο Αγρίνιο πήρε την πρώτη του νίκη στη φετινή Stoiximan Super League.
Ο αξιόμαχος Πανατωλικός ζόρισε το τριφύλλι, αφού προηγήθηκε στο 18' με πέναλτι του Αγκίρε.
Οι πράσινοι στο δεύτερο ημίχρονο αντεπιτέθηκαν κι έφτασαν στην ανατροπή. Στο 57' ο Τετέ ισοφάρισε σε 1-1 και στο 94' ο Γερεμέγεφ λύτρωσε τον Παναθηναϊκό και με κεφαλιά στο ύψος της μικρής περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 2-1 για την ομάδα του Χρήστου Κόντη.
Δείτε τα highllights της αναμέτρησης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.