Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της πέμπτης αγωνιστικής. Κερδισμένοι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, πρώτη νίκη ο Παναθηναϊκός, χαμένος ο ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είναι οι κερδισμένες ομάδες μετά την πέμπτη αγωνιστική, με τις νίκες που πέτυχαν κόντρα σε Λεβαδειακό και Βόλο, αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε περιθώρια. Νίκησε στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό και ανέβηκε στη βαθμολογία, διότι θα έμενε σε αντίθετη περίπτωση στο -11 ή -12... Ο ΠΑΟΚ με την ισοπαλία στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα έχασε έδαφος κι έπεσε πλέον στην τρίτη θέση.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2

Άρης - Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Βόλος 1-0

ΟΦΗ - Κηφισιά 1-3

Asteras Aktor - ΠΑΟΚ 3-3

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-2

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 13-3 13

2. ΑΕΚ 6-1 13

3. ΠΑΟΚ 7-4 11

4. Άρης 6-4 10

5. Λεβαδειακός 10-7 7

6. Κηφισιά 9-8 7

7. Βόλος 4-7 6

8. Παναθηναϊκός 6-6 5

9. Ατρόμητος 4-4 4

10. Παναιτωλικός 4-6 4

11. ΑΕΛ Novibet 4-5 3

12. ΟΦΗ 3-9 3

13. Asteras Aktor 6-10 2

14. Πανσερραϊκός 2-10 2

*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Ατρόμητος και Novibet έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i.το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

Η 6η αγωνιστική

Σάββατο 04 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός - Asteras Aktor 18:00

ΟΦΗ - Άρης 18:30

ΑΕΛ Novibet - Βόλος 20:30

Κυριακή 05 Οκτωβρίου