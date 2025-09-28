Βαθμολογία: Κορυφή Ολυμπιακός, ΑΕΚ, σεφτέ ο ΠΑΟ, έχασε έδαφος ο ΠΑΟΚ
Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είναι οι κερδισμένες ομάδες μετά την πέμπτη αγωνιστική, με τις νίκες που πέτυχαν κόντρα σε Λεβαδειακό και Βόλο, αντίστοιχα.
Ο Παναθηναϊκός δεν είχε περιθώρια. Νίκησε στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό και ανέβηκε στη βαθμολογία, διότι θα έμενε σε αντίθετη περίπτωση στο -11 ή -12... Ο ΠΑΟΚ με την ισοπαλία στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα έχασε έδαφος κι έπεσε πλέον στην τρίτη θέση.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2
Άρης - Πανσερραϊκός 1-1
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ - Βόλος 1-0
ΟΦΗ - Κηφισιά 1-3
Asteras Aktor - ΠΑΟΚ 3-3
Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-2
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00
Η βαθμολογία
- 1. Ολυμπιακός 13-3 13
- 2. ΑΕΚ 6-1 13
- 3. ΠΑΟΚ 7-4 11
- 4. Άρης 6-4 10
- 5. Λεβαδειακός 10-7 7
- 6. Κηφισιά 9-8 7
- 7. Βόλος 4-7 6
- 8. Παναθηναϊκός 6-6 5
- 9. Ατρόμητος 4-4 4
- 10. Παναιτωλικός 4-6 4
- 11. ΑΕΛ Novibet 4-5 3
- 12. ΟΦΗ 3-9 3
- 13. Asteras Aktor 6-10 2
- 14. Πανσερραϊκός 2-10 2
*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Ατρόμητος και Novibet έχουν έναν αγώνα λιγότερο.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
i.το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
Η 6η αγωνιστική
Σάββατο 04 Οκτωβρίου
- Πανσερραϊκός - Asteras Aktor 18:00
- ΟΦΗ - Άρης 18:30
- ΑΕΛ Novibet - Βόλος 20:30
Κυριακή 05 Οκτωβρίου
- Κηφισιά - ΑΕΚ 18:00
- Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 18:00
- ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 20:30
- Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 21:30
