ΑΕΚ - Βόλος 1-0: Τα highlights της αναμέτρησης
Το γκολ του Πιερό και οι καλύτερες φάσεις στην αναμέτρηση ΑΕΚ - Βόλος 1-0.
Η ΑΕΚ ζορίστηκε, αλλά λύγισε τον Βόλο στην OPAP Arena με 1 -0.
Το γκολ που έδωσε τους τρεις βαθμούς της νίκης στην Ένωση πέτυχε στο 54' με κεφαλιά ο Πιερό, έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Ελίασον. Ο σκόρερ της ΑΕΚ είχε στη συνέχεια και σουτ στο οριζόντιο δοκάρι.
Δείτε τα highlights του αγώνα.
@Photo credits: eurokinissi, Σωτήρης Δημητρόπουλος
