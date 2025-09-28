Το γκολ του Πιερό και οι καλύτερες φάσεις στην αναμέτρηση ΑΕΚ - Βόλος 1-0.

Η ΑΕΚ ζορίστηκε, αλλά λύγισε τον Βόλο στην OPAP Arena με 1 -0.

Το γκολ που έδωσε τους τρεις βαθμούς της νίκης στην Ένωση πέτυχε στο 54' με κεφαλιά ο Πιερό, έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Ελίασον. Ο σκόρερ της ΑΕΚ είχε στη συνέχεια και σουτ στο οριζόντιο δοκάρι.

Δείτε τα highlights του αγώνα.