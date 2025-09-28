Οι πιθανές αλλαγές από τον Ραζβάν Λουτσέσκου στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα AKTOR, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται από το απόγευμα του Σαββάτου (27/9) στην Τρίπολη για τη σημερινή αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο αγώνας στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» μπορεί να μην έχει τον χαρακτήρα «τελικού», εξάλλου είμαστε μόλις στα τέλη Σεπτέμβρη, ωστόσο είναι ένα must win παιχνίδι για τους «ασπρόμαυρους» στο ξεκίνημα μιας… διαβολοβδομάδας που από την πρωτεύουσα της Αρκαδίας, θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αναχωρήσει εκ νέου την Τρίτη για το Βίγκο της Ισπανίας, εκεί όπου θα παίξει την ερχόμενη Πέμπτη (2/10) με τη Θέλτα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η ομάδα θα επιστρέψει το απόγευμα της Παρασκευής (3/10) και την Κυριακή (5/10) θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας.

Η «διαβολοβδομάδα» του ΠΑΟΚ:

28.09.25: Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ, 20.30 (Α)

02.10.25: Θέλτα – ΠΑΟΚ, 22:00 (Α)

05.10.25: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, 20.30 (Η)

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει προαναγγείλει κάποιες αλλαγές, όχι κάποιο εκτεταμένο rotation αν κρίνουμε και απ’ όσα είπε ο άμεσος συνεργάτης του, Παντελής Κωνσταντινίδης, μιλώντας στο συνδρομητικό κανάλι της Nova. «Θα γίνεται όταν νιώθουμε ότι αυτός που είναι να μπει στο γήπεδο θα βοηθήσει την ομάδα. Και προχωράμε σε αυτό αναλύοντας την απόδοση των παιδιών, της ομάδας, των αντιπάλων. Αυτή η διαδικασία γίνεται συνέχεια, το σίγουρο είναι ότι θα παίξουν όλοι».

Ποιες είναι οι αλλαγές που ενδεχομένως μπορεί να δούμε στο αποψινό ματς; Η επιστροφή του Λόβρεν στο κέντρο της άμυνας θα είναι η μία, ίσως ξεκινήσει ο Σάστρε στο δεξί άκρο, αντί του Κένι, ενώ ο Καμαρά διεκδικεί φανέλα βασικού δίπλα στον Μεϊτέ. Ο Ντεσπόντοφ μπορεί να αντικαταστήσει τον Ζίβκοβιτς και ο Τσάλοφ να ξεκινήσει αντί του Γιακουμάκη.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοφ.