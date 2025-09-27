Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει για την Τρίπολη για το ματς με τον Αστέρα χωρίς τον Πέλκα.

Ο Δημήτρης Πέλκας είναι το μοναδικό πρόβλημα στον ΠΑΟΚ για το ματς με τον Αστέρα Aktor.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ραζβάν Λουτσέσκου έχει πάριε μαζί του, όλους τους νεοαποκτηθέντες και δεδομένα θα προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στη Μακάμπι. Θέση βασικού διεκδικούν οι Καμαρά, Ντεσπόντοφ, αλλά και ο Τέιλορ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Τρίπολη για να αντιμετωπίσει τον Αστέρα για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26.

Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου (27.09) στη Νέα Μεσημβρία, λίγο πριν η ομάδα ξεκινήσει το ταξίδι της για Τρίπολη.Η προπόνηση περιλάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και στις στατικές φάσεις. Μοναδικός απόντας ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα είναι στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου θα είναι οι: Παβλένκα, Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Τάισον, Χατσίδης, Α. Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης».