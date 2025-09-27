Παπαδόπουλος: «Χάσαμε την συγκέντρωση μας μετά την διακοπή, λόγω του προβλήματος με το VAR»

Οι δηλώσεις του Νίκου Παπαδόπουλου στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα του Λεβαδειακού από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Ο Λεβαδειακός για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό στο Φάληρο, καθώς ισοφάρισε δις το σκορ, όμως εν τέλει έχασε με 3-2. Ο τεχνικός των Βοιωτών, Νίκος Παπαδόπουλος, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε στην απώλεια συγκέντρωσης των παικτών του μετά τη διακοπή 16 λεπτών λόγω του προβλήματος που υπήρχε με το VAR.

Οι δηλώσεις του Νίκου Παπαδόπουλου

«Έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όπως πάντα εμείς θέλουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, στο πρώτο ημίχρονο είχαμε αρκετά προβλήματα από τα άκρα, δεν είχαμε καλές τοποθετήσεις και μας έκαναν αρκετές επιθέσεις από εκεί. Η ομάδα μας έδειξε για άλλη μια φορά ότι μπορεί να αντιδράει κόντρα και σε μεγάλες ομάδες, μέσα σε δυνατές έδρες.

Μετά την διακοπή λόγω του προβλήματος στο VAR, χάσαμε την συγκέντρωση μας και αμέσως μετά δεχθήκαμε ένα γκολ το οποίο πιθανόν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε.

Δεν θέλουμε να είμαστε η ομάδα που παίζει αντιποδόσφαιρο κόντρα σε μεγάλες ομάδες, προσπαθούμε να πιέσουμε, να δημιουργήσουμε και μέσα σε αυτή την διαδικασία να έρθει το αποτέλεσμα. Σήμερα δεν ήρθε αυτό, αλλά οι παίκτες μου προσπάθησαν πολύ».