Χαμός στο Γ. Καραϊσκάκης, δεν μπορούσε να ελεγχθεί η φάση στο γκολ του Γκούμα, με το οποίο έγινε το Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 2-2.

Ο Λεβαδειακός στο 79' απάντησε για δεύτερη φορά σε γκολ του Ολυμπιακού.

Σε κεφαλιά πάσα του Μανθάτη, ο Γκούμας με τρομερό αριστερό γυριστό σουτ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Τζολάκη για το 2-2.

Ο διαιτητής Κατσικογιάννης έδειξε σέντρα, αλλά δεν υπήρχε κάλυψη από το VAR, ώστε να τον ενημερώσουν οι Ζαμπαλάς, Βεργέτης, αν είναι κανονικό το γκολ. Στη φάση δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι μεμπτό.

Το πρόβλημα στο VAR δεν είχε λυθεί, ώστε εξεταστεί η φάση, ο Κατσικογιάννης περίμενε και ο κόσμος στις εξέδρες, οι παίκτες, αλλά και τα στελέχη των ομάδων δυσανασχετούσαν.

Από τη στιγμή που δεν ήταν εφικτό να εξεταστεί η φάση, το γκολ μέτρησε στο 95', για το 2-2, δηλαδή έπειτα από 16 λεπτά!