ΟΦΗ: Θλάση ο Φούντας, χάνει Κηφισιά και Άρη
Με προπόνηση στο Παγκρήτιο Στάδιο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον αγώνα της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με την Κηφισιά, ο οποίος θα είναι ο πρώτος στη νέα έδρα των Κρητικών.
Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Ταξιάρχης Φούντας μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με την Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο»,έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση α' βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού, κάτι που σημαίνει πως δεν θα αγωνιστεί κόντρα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο και πιθανότατα ια χάσει και τον αγώνα με τον Άρη στο Ηράκλειο, για την επόμενη αγωνιστική (4/10, 18:30).
Θυμίζουμε πως από θλάση ταλαιπωρείται και ο Θεοδοσουλάκης, ενώ ο Ζανελάτο συνεχίζει το πρόγραμμα ενδυνάμωσης κι αναμένεται να είναι στο 100% μετά τη διακοπή.
Η αποστολή του ΟΦΗ
Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Λέουις, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπαΐνοβιτς, Νέιρα, Νους, Φαϊτάκης, Σενγκέλια, Ρακονιάτς, Σαλσέδο.
