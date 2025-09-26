Ο ΟΦΗ για πέμπτη διαδοχική χρονιά στηρίζει ενεργά την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τον παιδικό και εφηβικό καρκίνο και σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την ερχόμενη Κυριακή (28/9).

Ο ΟΦΗ για ακόμα μια φορά δείχνει το κοινωνικό του πρόσωπο. Οι Κρητικοί για πέμπτη διαδοχική χρονιά στέκονται στο πλευρό των παιδιών που δίνουν μάχη με τον καρκίνο και σε αυτό το πλαίσιο σε συνεργασία με τον φιλανθρωπικό οργανισμό «Παρέα της αγάπης» και με αρωγό το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την ερχόμενη Κυριακή (28/9), από τις 11:00 το πρωί ως τις 15:30 μετά το μεσημέρι σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στην Θύρα 1 στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η «μελανόλευκη» ΠΑΕ για να επιβραβεύσει όσους στηρίξουν εμπράκτως τους «Δικούς μας Ήρωες», δίνοντας αίμα για τα παιδιά - μαχητές της ζωής, θα προσφέρει από ένα δωρεάν εισιτήριο για το πρώτο ματς στο Παγκρήτιο, με αντίπαλο την Κηφισιά.

Η ενημέρωση του ΟΦΗ

«Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 στέκεται στο πλευρό των παιδιών και στηρίζει ενεργά την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τον παιδικό και εφηβικό καρκίνο, με αφορμή το γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος είναι μήνας αφιερωμένος στον αγώνα εναντίον του καρκίνου της παιδικής ηλικίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα μας σε συνεργασία με την «Παρέα της αγάπης» και με αρωγό το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9 από τις 11:00 το πρωί ως τις 15:30 μετά το μεσημέρι, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στην Θύρα 1 στο Παγκρήτιο Στάδιο, με στόχο να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες φιάλες αίμα για τη στήριξη των παιδιών και των εφήβων με καρκίνο.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ, για να επιβραβεύσει όσους έρθουν στο γήπεδο και στηρίξουν εμπράκτως τους “Δικούς μας Ήρωες”, δίνοντας αίμα για τα παιδιά (αυστηρά εντός του παραπάνω ωραρίου) θα τους προσφέρει από 1 δωρεάν εισιτήριο στη Θύρα 10 του Παγκρήτιου Σταδίου, για να παρακολουθήσουν την ίδια μέρα (28/9), στις 19:00 την αναμέτρηση με την Κηφισιά.

Για μια ακόμη χρονιά ενώνουμε τις δυνάμεις μας και γινόμαστε ένα!

Όλοι μαζί για τους «Δικούς μας Ήρωες»!».