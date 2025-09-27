Ολυμπιακός - Λεβαδειακός: Ο Ρέτσος έκανε ρεκόρ καριέρας, τέταρτο γκολ από κόρνερ

Ο Παναγιώτης Ρέτσος άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Λεβαδειακό και ήδη έκανε ρεκόρ καριέρας.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος βρίσκεται σε καλή κατάσταση και το έδειξε και στο ματς του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό.

Ο 27χρονος διεθνής στόπερ του Ολυμπιακού στο 43' με καρφωτή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια αυτή έσκασε μέσα από τη γραμμή της εστίας του Λοντίγκιν.

Με αυτό το γκολ ο Ρέτσος έχει ήδη δύο γκολ φέτος κι αυτή η επίδοση είναι ρεκόρ καριέρας. Μόνο με την Κ19 του Ολυμπιακού είχε τρία γκολ σε μία σεζόν ο Ρέτσος. Με την πρώτη ομάδα, αλλά και με τη Λεβερκούζεν ποτέ δεν ξεπέρασε το ένα γκολ, ενώ δεν σκόραρε φορώντας τις φανέλες των Σεντ Ετιέν, Βερόνα και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Όλα από εκτέλεση κόρνερ

Ο Ρέτσος στη Λεβερκούζεν πέτυχε ένα γκολ στις 9/4/18. Στο 56' στο εκτός έδρας ματς με τη Λειψία έκανε με δεξί σουτ το 1-3 (τελικό 1-4). Η φάση ξεκίνησε με εκτέλεση φάουλ από δεξιά. Η άμυνα απομάκρυνε προσωρινά, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Ρέτσο, ο οποίος με δεξί διαγώνιο σουτ εντός περιοχής σκόραρε.

Με τον Ολυμπιακό, όμως, όλα τα γκολ τα πέτυχε, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Η αρχή έγινε στις 31/8/23. Στα προκριματικά του Europa League με την Τσουκαρίτσκι εκτός έδρας διαμόρφωσε το τελικό 0-3 στο 53' με κεφαλιά, σε κόρνερ του Φορτούνη.

Την περασμένη σεζόν, στις 19/1/25 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, άνοιξε το σκορ με κεφαλιά σε κόρνερ του Ροντινέι (τελικό 1-2). Ένα γκολ, λοιπόν, κάθε σεζόν, αλλά την τρέχουσα έχει ήδη δύο. Στις 30/8/25 σε κόρνερ του Γιαζίτσι, έκανε το τακουνάκι ο Τσικίνιο και ο Ρέτσος με πλασέ στη μικρή περιοχή πέτυχε το τελικό 0-2. Με τον Λεβαδειακό σήμερα, έκανε με κεφαλιά το 1-0, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μουζακίτη.



