Ο Ιρανός στράικερ του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους για το βραβείο «Καλύτετος Ασιάτης Παίκτης Του Εξωτερικού» στα AFC Awards 2025, που θα διεξαχθούν για πρώτη φορά στη Ριάντ.

Η Ασιατική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC) αποκάλυψε τη λίστα με τους υποψήφιους για τα βραβεία της,AFC Awards Riyadh 2025 , που θα πραγματοποιηθούν στη Ριάντ στις 16 Οκτωβρίου. Η τελετή θα λάβει χώρα για πρώτη φορά στη Σαουδική Αραβία. Στο υπερσύγχρονο King Fahad Cultural Center θα αναδειχθούν οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές και ομάδες της ηπείρου σε 20 διαφορετικές κατηγορίες.

Στην κατηγορία AFC Καλύτερος Ασιάτης του εξωτερικού της χρονιάς ξεχωρίζει ο Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού, ο οποίος με τις εμφανίσεις του καθιερώθηκε ως ηγέτης της Ιρανικής ομάδας. Μαζί του διεκδικούν το βραβείο ο Τακεφούσα Κουμπό της Ρεάλ Σοσιεδάδ, που συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην Ισπανία, και ο Λι Κανγκ-ιν της Παρί Σεν Ζερμέν, που αποτελεί βασικό «γρανάζι » τόσο της εθνικής όσο και της Παρί.

Η τελετή των AFC Awards Riyadh 2025 αναμένεται να είναι λαμπερή, με τη συμμετοχή όλων των κορυφαίων του ασιατικού ποδοσφαίρου και θα γίνει μετάδοση ζωντανά στο YouTube της AFC και άλλες ψηφιακές πλατφόρμες.

Να θυμίσουμε πως ο Ταρέμι στα 33 του χρόνια έχει αγωνιστεί σε μεγάλους συλλόγους όπως η Πόρτο και η Ίντερ. Στην Πόρτο είχε 91 γκολ και 56 ασίστ σε 182 συμμετοχές και στην Ίντερ είχε 43 παρουσίες με 3 γκολ και 9 ασίστ. Έγινε κάτοικος Πειραία για λογαρισμό του Ολυμπιακού και από το ξεκίνημά του στους Ερυθρολεύκους έχει κάνει μεγάλη διαφορά και έχει ήδη συμβολή σε πέντε γκολ στο σύνολο σε μόλις τέσσερις συμμετοχές.