Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε την διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, στο Περιστέρι.

Με τους οπαδούς στο πλευρό της, η ΑΕΛ Novibet στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο την Δευτέρα (29/9) για την πέμπτη αγωνιστική της Stoiximan Super League, καθώς την Παρασκευή οι «βυσσινί» ανακοίνωσαν την διάθεση των εισιτηρίων στην επίσημη σελίδα τους.

Το κόστος είναι στα 20 ευρώ και οι φιλοξενούμενοι θα έχουν στην διάθεση τους την θύρα 1 του Δημοτικού Σταδίου στο Περιστέρι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet: «Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της 5ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League μεταξύ Ατρομήτου – ΑΕΛ Novibet, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet γνωστοποιεί στους φιλάθλους της ότι η διάθεση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου και το κόστος ανέρχεται στα 20€ και αφορά την Θύρα 1 του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου:

👉 Πατήστε εδώ για την αγορά εισιτηρίου

Σημαντική διευκρίνιση: