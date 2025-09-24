Με γκολ του Σεμπάστιαν Παλάσιος στο 95' ο Λεβαδειακός κατάφερε να περάσει από την Λάρισα επικρατώντας με 2-1 της ΑΕΛ Novibet κάνοντας άλμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Κυπέλλου.

Της ανατροπής έγινε στην AEL FC Novibet Arena. Ο Λεβαδειακός που ήταν συνεχώς μπροστά στο σκορ είδε την ΑΕΛ Novibet να ισοφαρίζει με τον Πασά στο 82' και να χάνει ευκαιρίες και για δεύτερο. Οι Βοιωτοί ωστόσο στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με γκολ του Παλάσιος έκαναν το 1-2 και μαζί και το δύο στα δύο στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Λίγες φάσεις και ωραίο γκολ Συμελίδη για το 0-1

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που στο ξεκίνημά του είχε γρήγορο ρυθμό, αλλά χωρίς φάσεις μπροστά και στις δύο εστίες. Μόλις στο 10' η ατυχία χτύπησε και πάλι την πόρτα της ΑΕΛ Novibet, καθώς ο Γιώργος Πετράκης έκανε αναγκαστική αλλαγή με τον Σουρλή που ένιωσε ενοχλήσεις να δίνει τη θέση του στον Τούπτα.

Η πρώτη καλή στιγμή στο πρώτο μέρος έγινε στο 24' με τον Γκούμα να κάνει το σουτ και να στέλνει τη μπάλα λίγο άουτ. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απειλήσουν με μακρινά σουτ χωρίς επιτυχία και στο 41' και πάλι οι Βοιωτοί έφτασαν κοντά στο γκολ με τον Πεντρόσο να κάνει το σουτ και τον Αναγνωστόπουλο να μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Η τρίτη καλή στιγμή για τον Λεβαδειακό ήταν και φαρμακερή καθώς στο 43' ο Συμελίδης μετά την κεφαλιά – πάσα του Μανθάτη έκανε το σουτ έξω από την περιοχή στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα των «βυσσινί» κάνοντας το 0-1.

Λίγες συγκινήσεις και στο δεύτερο μέχρι το 80'

Και στο δεύτερο ημίχρονο η αλήθεια είναι πως δεν είδαμε και τις πολλές φάσεις με τον Λεβαδειακό να έχει κλείσει καλά πίσω και να μην αφήνει διαδρόμους στην ΑΕΛ Novibet. Οι γηπεδούχοι στο 55' απείλησαν με τον Τούπτα που έκανε το σουτ έξω από την περιοχή στέλνοντας τη μπάλα άουτ. Οι φιλοξενούμενοι με τον Μανθάτη είχαν την δικιά τους φάση στο 69', χωρίς όμως να υπάρξει κάτι άλλο αξιοσημείωτο.

Απίστευτο τέλος με ισοφάριση Πασά και γκολ στις καθυστερήσεις του Παλάσιος

Όπως αναφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα ήταν σχετικά αργός αλλά το τέλος του εξαιρετικό. Αρχικά στο 82' οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Πασά να κάνει το γύρισμα, την μπάλα να βρίσκει στον Κάτρη και να καταλήγει στα δίχτυα του Λοντίγκιν για το 1-1.

Από εκείνο το σημείο χάθηκαν σημαντικές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες για τη νίκη, μια νίκη που πήραν οι Βοιωτοί με τον Παλάσιος μετά από φοβερή κόντρα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων να κάνει το 1-2 και να δίνει τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.

ΑΕΛ Nοvibet (Γιώργος Πετράκης): Αναγνωστόπουλος, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Κοσονού, Δημηνίκος (46′ Βαρσάμης), Παπαγεωργίου (74′ Πασάς), Στάικος (60′ Σαγάλ), Ατανάσοφ (74′ Πέρες), Σουρλής, Γιούσης, Γκαράτε.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Φίλων (75′ Λιάγκας), Κάτρης, Τσιβελεκίδης, Τσάπρας (67′ Κωστή), Τσιμπόλα, Λαμαράνα (85′ Όζμπολτ), Μανθάτης, Γκούμας (85 Παλάσιος), Συμελίδης (68′ Βήχος), Πεντρόσο.