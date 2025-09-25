Οι αλλαγές που σκέφτεται ο Κόντης για να φρεσκάρει την ενδεκάδα

Οι κινήσεις με τις οποίες ο Χρήστος Κόντης θέλει να φρεσκάρει την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Γιούνγκ Μπόις.

Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα απόψε στην League Phase του Europa League αντιμετωπίζοντας την Γιούνγκ Μπόις στην Βέρνη στις 22:00 (Cosmote Sport 2 - ANT1). Οι «πράσινοι» του Χρήστου Κόντη θέλουν να κάνουν μία καλή αρχή στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις βάζοντας παράλληλα «στοπ» στο σερί των αρνητικών τους αποτελεσμάτων.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Φακούντο Πελίστρι, που δεν έχει ακόμη ξεπεράσει το μυϊκό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ενώ θα πρέπει να διαχειριστεί και την συσσωρευμένη κούραση, που εμφάνισαν οι ποδοσφαιριστές τους στα προηγούμενα παιχνίδια.

Γι' αυτό φαίνεται πως ο κόουτς του «τριφυλλιού» έχει στο μυαλό του να κάνει μερικές αλλαγές σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας για να παρουσιαστεί η ομάδα πιο φρέσκια και να υπάρχουν και καλύτερες λύσεις από τον πάγκο, όταν έρθει η ώρα των αλλαγών.

Οι σταθερές και οι αλλαγές για το αρχικό σχήμα με Γιούνγκ Μπόις

Η εικόνα των παικτών του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι από πλευράς φυσικών δυνάμεων έδειξε στον υπηρεσιακό τεχνικό της ομάδας, Χρήστο Κόντη την ανάγκη για να γίνει ένα φρεσκάρισμα στην βασική ενδεκάδα στον αγώνα με τους Ελβετούς.

Κάπως έτσι ο Έλληνας τεχνικός φαίνεται να έχει στο μυαλό του αρκετές αλλαγές, ώστε να προχωρήσει σ' ένα αρκετά μεγάλο ροτέισον, που θα βοηθήσει την ομάδα να είναι πιο φρέσκια τόσο απόψε όσο και στην συνέχεια.

Ο Ντραγκόφσκι αναμένεται να βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, παρ' ότι διεκδικεί και ο Λαφόν. Αλλαγή αυτή τη φορά φαίνεται πως θα υπάρξει και στην δυάδα των στόπερ, με τον Ίνγκασον να παίρνει την θέση του Πάλμερ-Μπράουν δίπλα στον Τουμπά. Ολική θα είναι η αλλαγή στα άκρα της άμυνας, όπου οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα δώσουν την θέση τους στους Κώτσιρα και Μλαντένοβιτς.

Στην μεσαία γραμμή αναμένεται να είναι λιγότερες οι αλλαγές, με τους Τσιριβέγια και Τσέριν να παραμένουν στο αρχικό σχήμα, αν και ο Σιώπης διεκδικεί την θέση ενός εκ των δύο. Στο «10» το πιο πιθανό είναι να δούμε τον Βισέντε Ταμπόρδα, για πρώτη φορά ως βασικό με την φανέλα του «τριφυλλιού».

Στα «φτερά» της επίθεσης ο Τετέ θα ξεκινήσει στο δεξί άκρο απόντως του Πελίστρι ενώ στα αριστερά φαίνεται πως ο Ζαρουρί κερδίζει αυτή τη στιγμή την «μάχη» με τον Τζούρισιτς. Στην κορυφή της επίθεσης θα διατηρηθεί ο Σίριλ Ντέσερς των δύο γκολ σε δύο ματς που έχει βρεθεί στην ενδεκάδα.