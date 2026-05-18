Δούκας: «Θα βρούμε τρόπο να διατηρηθεί η Θύρα 13 από το ''Απόστολος Νικολαΐδης''»

Ο Χάρης Δούκας μίλησε στον ΣΚΑΪ και μεταξύ άλλων ανέφερε πως θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί η Θύρα 13 από την Λεωφόρο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας βρέθηκε στο πάνελ της εκπομπής «Οι αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ και τοποθετήθηκε και σε ζητήματα γύρω από τη Διπλή Ανάπλαση. Με αφορμή το πιθανότατα τελευταίο επίσημο παιχνίδι που έδωσε χθες ο Παναθηναϊκός στο ιστορικό του σπίτι «Απόστολος Νικολαΐδης» με τον ΠΑΟΚ, εκείνος εξήγησε τι θα συμβεί μετά την κατεδάφιση του γηπέδου.

Ανέφερε και πάλι πως τη θέση του θα πάρει ένα μουσείο κι ένα πάρκο, ωστόσο πρόσθεσε πως θεωρεί ότι θα βρεθεί κάποιος τρόπος για να διατηρηθεί και η ιστορική κερκίδα της Θύρας 13, ως ένα σύμβολο-μνήμης για τη Λεωφόρο.

Το σχετικό απόσπασμα του Χάρη Δούκα

«Το γήπεδο πάει εξαιρετικά. Τέλος Ιουνίου έρχεται και το στέγαστρο από την Ιταλία. Θα πάω κι εγώ εκεί. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, προχωράνε και τα έργα τα γύρω-γύρω, ''τρέχει'' και του Ερασιτέχνη.

Είναι σημαντικό για παράδειγμα ότι υπάρχουν νέοι οδικοί άξονες, οκτώ χιλιόμετρα, τα δύο χιλιόμετρα είναι μια νέα κεντρική λεωφόρος, λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ, με δύο και δύο λωρίδες, η οποία θα είναι νέα κεντρική αρτηρία στον Ελαιώνα και θα δώσει μια διέξοδο στο χάος που δημιουργείται στον Κηφισό.

Είναι έργα που δίνουν μεγάλη πνοή. Το αμέσως επόμενο διάστημα δίνουμε 25 στρέμματα με πράσινο, γήπεδα μπάσκετ, πάρκα σκύλων, κάτω από τη Λεωφόρο Αθηνών.

Αμέσως μετά ξεκινά το δεύτερο κομμάτι της Ανάπλασης με το ''Απόστολος Νικολαΐδης'', θα γίνει εκεί μουσείο και πάρκο και νομίζω ότι θα βρούμε μια δυνατότητα να διατηρηθεί η ιστορική κερκίδα».