«Αυτή είναι η Γιουνγκ Μπόις»: Το προφίλ της αντιπάλου του Παναθηναϊκού από τον Κώστα Ψάρρα στους Galacticos

Ο Κώστας Ψάρρας ανέλυσε στους Galacticos το προφίλ της Γιουνγκ Μπόις, πριν αυτή φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στην Ελβετία για τη League Phase του Europa League (22:00, ΑΝΤ1).

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται σήμερα (25/9) να ριχτεί στη μάχη της League Phase του Europa League, αντιμετωπίζοντας τη Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία. Οι Πράσινοι θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί στην πρεμιέρα και να αφοσιωθούν στην ευρωπαϊκή τους πορεία, αφήνοντας πίσω το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό και τα εσωτερικά ζητήματα που «τρέχουν» αυτήν την περίοδο.

Ο Κώστας Ψάρρας μίλησε στους Galacticos αναλύοντας τον αντίπαλο του Τριφυλλιού και τις αλλαγές που αυτός παρουσιάζει σε σχέση με πέρυσι, ενώ υποστήριξε πως πρόκειται για μία διαφορετική ομάδα με πολύ πιο ισχυρό κίνητρο να συνεχίσει στη διοργάνωση φέτος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Ψάρρας για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού:

«Είναι μία ομάδα που έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, είναι μάλλον μία βελτιωμένη έκδοση βάσει των μεταγραφών που έχει κάνει. Έχει κρατήσει τον ίδιο προπονητή και είναι μία επιθετική ομάδα βάσει και των γκολ αλλά και τον τελικών προσπαθειών που κάνει. Θα δούμε μία διαφορετική Γιουνγκ Μπόις. Έχει στόχο, πέρυσι δεν τα πήγε καλα αλλά ηταν στο Champions League. Έχει στόχο να συνεχίσει στο Europa και θα δώσει μεγάλη βάση στο παιχνίδι, ασχολούνται με το ματς εδώ στη Βέρνη».