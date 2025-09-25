Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για το σημερινό ματς του Παναθηναϊκού στην Ελβετία, τη «στροφή» που πρέπει να κάνει δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στο Europa League και τα προβλήματα του ΠΑΟΚ που δεν περιορίζονται στην αστοχία του, αλλά μοιάζουν πιο βαθιά.

Ηρθε, λοιπόν, η στιγμή που ο Παναθηναϊκός παραμερίζει για λίγο την εγχώρια μιζέρια και αίσθηση... ανημπόριας και βγαίνει ξανά εκτός Ελλάδας. Πέρασε ένας μήνας από τη βραδιά της 28ης Αυγούστου στη Σαμσούντα, όπου οι Πράσινοι σφράγισαν μια πρόκριση που άξιζαν 100%, μιας και ήταν ανώτεροι από τους Τούρκους και στα δύο ματς. Από τότε, βέβαια, άλλαξαν πολλά... Εφυγε ο Φώτης, μπήκε στην ομάδα ο Ντέσερς. Μπήκε και ο Καλάμπρια, μπήκε και ο Σάντσες. Εφυγε ο Μαξίμοβιτς, φαίνεται σε κάθε ματς η λειψανδρία και η έλλειψη έντασης στη μεσαία γραμμή. Είναι νοκ άουτ ο Πελίστρι, είναι πια εκτός λίστας και ο Μαντσίνι και ο Πάντοβιτς.

Είχε δύο ευκαιρίες, έχασε ήδη τη μία...

Μετά από την ήττα από την Κηφισιά και την απόλυση Βιτόρια, ο Παναθηναϊκός είχε δυο ευκαιρίες να αλλάξει την ατμόσφαιρα εντός, εκτός και επί τα αυτά: να νικήσει τον Ολυμπιακό ή να νικήσει σήμερα στην Ελβετία. Αλλη «υπερβατική» νίκη στην οποία δύναται να χτιστεί σταθερή ψυχολογική ανάκαμψη δεν υπάρχει στον ορίζοντας μέχρι την επόμενη διακοπή πρωταθλήματος, τον Οκτώβριο. Από τα τρία επόμενα ματς, με Παναιτωλικό (στο Αγρίνιο), Go Ahead Eagles (στο ΟΑΚΑ) και Ατρόμητο (στη Λεωφόρο) δεν έχει να κερδίσει τίποτα περισσότερο από «απλά», συμβατικά τρίποντα. Αν τα πάρει, έχει καλώς. Αν δεν τα πάρει; Ολοι καταλαβαίνουμε...

Ο Χρήστος Κόντης το είπε πολύ απλά χθες. Χωρίς φτιασιδώματα και φιοριτούρες. Οπως το σκεφτόταν. «Μας λείπει μία νίκη που θα δώσει αέρα στους παίκτες. Έχουμε καλό ρόστερ, μπορεί να ζοριζόμαστε ψυχολογικά... Δεν χρειάζονται πολλά στο ποδόσφαιρο για να γίνει μία αλλαγή. Μπορεί να πάρουμε ένα "διπλό" και να αλλάξουν όλα. Πρέπει αυτό να το δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο».

Μια νίκη δεν θα αλλάξει μόνο τα... vibes

Οντως, μια νίκη θα αλλάξει τα... vibes που λεν' και στα χωριά μας. Ομως εκτός αυτού, θα διατηρήσει ζωντανή και τη σπίθα. Στους παίκτες, στους οπαδούς, στους εργαζόμενους του οργανισμού, σε όλους! Διότι, κακά τα ψέματα, υπάρχει κάποιος ο οποίος τη σήμερον ημέρα πιστεύει ότι αυτός ο Παναθηναϊκός μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα, ξεπερνώντας ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό; Να περάσει έναν, δύο μάξιμουμ; Ισως, αν γίνουν πολλά μικρά «θαύματα» από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο και εν συνεχεία στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Να πάρει τίτλο, όμως, αυτός ο Παναθηναϊκός ήταν κάτι μη ρεαλιστικό εξ' αρχής και τώρα πια μου μοιάζει εξωπραγματικό.

Προτεραιότητα πρέπει να γίνει η Ευρώπη εφέτος

Τι μπορεί να κάνει; Να θέσει ως προτεραιότητα μέχρι τον Ιανουάριο τα ευρωπαϊκά του ματς. Ηταν τυχερός στην κλήρωση, δεν έχει μεγαθήρια μπροστά του. Απόψε το ματς είναι πάρα πολύ δύσκολο εναντίον μιας ομάδας που πέρυσι αγωνιζόταν στη League Phase του Champions League (36η!), έχει πολλούς «ψημένους» σε ευρωπαϊκά ματς παίκτες, παίζει σε υψηλό τέμπο και διαθέτει ταχείς και δυναμικούς μεσοεπιθετικούς. Ομως εν συνεχεία, με Go Ahead Eagles, Φέγενορντ, Μάλμε, Στουρμ Γκρατς, Βικτόρια Πλζεν, Φερντσβάρος και αυλαία στο ΟΑΚΑ με Ρόμα, μπορεί να μπει στο γκρουπ 8-24. Οχι, όμως, αν θέσει ως προτεραιότητα τα ματς πρωταθλήματος, διότι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι πολύ πιο απαιτητικά!

Οσο σκληρό κι αν ακούγεται, όσο ακραίο κι αν φαίνεται, ο Παναθηναϊκός πρέπει να δίνει το βάρος στο ευρωπαϊκό του παιχνίδι ανά 15 ή 21 μέρες, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τους αγώνες του πρωταθλήματος ως προς το rotation του. Δεν ξέρω τι είδους επιλογές θα κάνει σήμερα ο υπηρεσιακός προπονητής. Αλλωστε σε συγκεκριμένες θέσεις δεν έχει και πολλές επιλογές... Ομως σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός πρέπει να παραταχθεί πιο δυνατός, πιο «φρέσκος», με περισσότερες αντοχές αν θέλει να διεκδικήσει κάτι θετικό από μια ομάδα που έχει σοβαρά αμυντικά προβλήματα, αλλά και μπόλικο επιθετικό ταλέντο...

Ο ΠΑΟΚ πρέπει να «στρίψει» και να βρει λύσεις αμυντικά

Οσο για τον έτερο εκπρόσωπο στο Europa League; Οταν δέχεσαι τόσες πολλές ευκαιρίες από μια ομάδα του επιπέδου της Μακάμπι Τελ Αβίβ, δηλαδή «ισοϋψή» σου, και μάλιστα στην Τούμπα, δεν έχεις πολλές ελπίδες να πας ψηλά στο Europa League, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με το Conference League. Oταν, δε, αποδεικνύεται παιχνίδι με παιχνίδι ότι το πρόβλημα στο γκολ είναι πιο έντονο από πέρυσι διότι αυτή την περίοδο δεν σκοράρουν εύκολα ούτε οι φορ σου (Γιακουμάκης – Τσάλοφ), αλλά ούτε και οι εξτρέμ που ήταν και παραμένει η μεγάλη σου δύναμη (Ζίφκοβιτς – Τάισον – Ντεσπόντοφ), τότε το πρόβλημα μεγεθύνεται.

Δεν αναβαθμίστηκε αμυντικά στις μεταγραφές

Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ, δεν φαίνεται ότι έχει αναβαθμιστεί αμυντικά με τις αλλαγές που έκανε στη μεταγραφική περίοδο. Εστιάζουμε σ΄ αυτό το πεδίο διότι είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή τα γκολ του θα τα βρει διότι είναι δημιουργικός με πολλούς τρόπους. Και σε κόντρα επιθέσεις και σε σετ ανάπτυξη και με κλεψίματα από πίεση, όχι ακόμα από στατικές φάσεις. Αλλά αν δεν μπουν αξιόπιστα στο rotation παίκτες όπως ο Μπιάνκο, ο Ιβανούσετς, ακόμα και ο Βολιάκο, οι «βασικοί» σύντομα θα εξαντληθούν. Δεν αναβαθμίστηκε ο Δικέφαλος στο κέντρο της άμυνας, δεν κάνουν τη διαφορά οι Κένι - Τέιλορ, δεν παίρνει σχεδόν τίποτα από τους δυο νέους στη μεσαία γραμμή, έλλειμμα έντασης ήδη έχουν κάποιοι λόγω χαρακτηριστικών: πώς θα προχωρήσει μέχρι τον Γενάρη που θα έρθει ο Ζαφείρης; Ειδικά όταν «γκελάρει» με ομάδες σαν τον Παναιτωλικό και χάνει ευκαιρίες σαν τη χθεσινή με τη Μακάμπι: κρίμα για τον τρομερό Παβλένκα που κράτησε το «μηδέν» όταν όλη η ομάδα βρισκόταν σε τρικυμία από το 20' έως το 45'.



Το πρόγραμμα είναι δύσκολο, είναι και βαρύ! Και ο ανταγωνισμός σε Ελλάδα και Ευρώπη αδυσώπητος. Αν ο ΠΑΟΚ θέλει να στηριχθεί στο δικό του ανάστημα και να μην περιμένει την όποια φθορά του Ολυμπιακού στο Champions League και της ΑΕΚ στο Conference League, θα πρέπει σύντομα να «στρίψει». Και να αποφασίσει να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην ανασταλτική λειτουργία του, χωρίς την υπερβολική αυτοπεποίθηση του «γκολ θα βάλουμε σίγουρα». Διότι απλούστατα τίποτα δεν είναι σίγουρο αυτή την εποχή...