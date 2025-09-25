Περίεργα κι ωραία περιβάλλουν την Γιουνγκ Μπόις, την αποψινή αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Europa League (22:00), η οποία υποδέχεται το Τριφύλλι στο «Wankdorf».

Η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League ξεκινάει από τη Βέρνη και την έδρα της Γιουνγκ Μπόις! Οι Πράσινοι ρίχνονται στη μάχη της διοργάνωσης το βράδυ της Πέμπτης (25/9, 22:00) και γίνονται μόλις η δεύτερη ελληνική ομάδα που θα αντιμετωπίσει την Γιουνγκ Μπόις.

Το Gazzetta ξεσκεπάζει μερικές πιο... αθέατες ιστορίες που δεν αφορούν αποκλειστικά το αγωνιστικό κομμάτι, σχετικά με την προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Από την ονομασία της Γιουνγκ Μπόις τον 19ο αιώνα, στην παρολίγον πτώση μερικές δεκαετίες πριν και στους φανατικούς οπαδούς του σήμερα που κάνουν εξαιρετικά δύσκολο το έργο κάθε φιλοξενούμενης ομάδας.

Τι παίζει με το όνομα

Όχι και τόσο... καινούρια ομάδα, όπως υποδηλώνει η ονομασία της. Μιας και ο σύλλογος «γεννήθηκε» το 1898 και μετράει 127 χρόνια «ζωής», ιστορίας. Βέβαια, δεδομένου ότι τέσσερις μαθητές λυκείου ήταν τα ιδρυτικά της μέλη, το όνομα Young Boys βγάζει κάποιο νόημα! Ο θρύλος πάντως λέει ότι ονομάστηκε έτσι ως αντίθεση των Old Boys, ομάδα που έδρευε στη Βασιλεία, η οποία τότε ήταν φημισμένη. Από τον 19ο αιώνα, η Γιουνγκ Μπόις υιοθέτησε τα χρώματα που χρησιμοποιεί και σήμερα -κίτρινα και μαύρα- και είναι φυσικά μία από τις επιτυχημένες ομάδες της Ελβετίας.

Κατάρρευση, χρέη και... σωτηρία

Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη δημιουργία της, η Γιουνγκ Μπόις φλέρταρε με κατάρρευση, χρεοκοπία και διάλυση. Το 1997, για πρώτη φορά έπεσε στην δεύτερη κατηγορία (τη σημερινή Challenge League) με τις οικονομικές δυσκολίες να την γονατίζουν. H κατάσταση χειροτέρευε, τα χρέη που συσσωρεύτηκαν ξεπέρασαν το ένα εκατ. ευρώ και η πτώχευση έμοιαζε να είναι αναπόφευκτη. Ωστόσο, ως από μηχανής θεός, μία επενδυτική εταιρεία από τη Λουκέρνη μεσολάβησε και έσωσε τον σύλλογο από την καταστροφή. Λίγα χρόνια μετά, το 2001, η Γιουνγκ Μπόις επανήλθε στην πρώτη κατηγορία, από την οποία δεν έχει λείψει έως και σήμερα!

Επιθετικοί που πετούν «φωτιές»

Όσον αφορά το... παρόν, ένα από τα δυνατά χαρτιά του Τζόρτζιο Κοντίνι είναι οι επιθετικοί του! Ο Κρις Μπεντιά με επτά γκολ ήδη από τον Οκτώβριο, είναι ο τοπ σκόρερ. Ο 29χρονος Ιβοριανός, ύψους 1.90 μ., αγωνίζεται ως δανεικός από την Ουνιόν Βερολίνου από την περασμένη σεζόν. Εννέα γκολ κατέγραψε το κοντέρ, επίδοση που φαίνεται θα ξεπεράσει εύκολα. Όσον αφορά τον «Διόσκουρο» της επίθεσης, ο 31χρονος Κρίστιαν Φάσναχτ έχει πάρει μπρος τις τελευταίες αγωνιστικές και αποτελεί μόνιμη απειλή για την αντίπαλη εστία.

Οργανωμένοι οπαδοί όλο... τρέλα

Πολύ συχνά το κλίμα στο «Stadion Wankdorf» γίνεται εκρηκτικό, μιας και οι οπαδοί της Γιουνγκ Μπόις είναι ιδιαίτερα... φασαριόζοι. Ωστόσο, ενίοτε γίνονται και επικίνδυνοι. Όπως συνέβη μετά τον αποκλεισμό-σοκ από την Ααράου για το Κύπελλο Ελβετίας. Μία μερίδα εξαγριωμένων μασκοφόρων δημιούργησε σοβαρά επεισόδια στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, εκεί όπου προκλήθηκαν ζημιές, αλλά και τραυματίστηκαν τουλάχιστον επτά φίλαθλοι της Γιουνγκ Μπόις που χρειάστηκε να νοσηλευτούν από εγκαύματα! Η ομάδα φυσικά καταδίκασε τα επεισόδια που δεν αντιπροσωπεύουν σε καμία περίπτωση τη φιλοσοφία του συλλόγου. Όσον αφορά τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του αγώνα, η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν ήταν... αποπνικτική από τα δεκάδες πυροτεχνήματα που άναψαν πίσω από την εστία.

Επιρρεπής στην άμυνα, γκολ από το... 2'

Κι ενώ η επίθεσή της ξελασπώνει την ομάδα δίνοντας λύσεις όταν χρειάζεται, η κατάσταση στα μετόπισθεν «σβήνει» ό,τι δημιουργείται επιθετικά. Ενδεικτικό είναι ότι στα δέκα παιχνίδια που έχει δώσει η Γιουνγκ Μπόις την φετινή σεζόν, έχει κρατήσει την εστία της ανέπαφη μόλις δύο φορές. Ο πρόσφατος αποκλεισμός της στο Κύπελλο από την Ααράου (ομάδα Β' κατηγορίας) και ειδικά το γκολ που την άφησε εκτός, αντικατοπτρίζει το πρόβλημα που υπάρχει. Μόλις στο 2ο λεπτό, επτά (!) αμυντικοί της Γιουνγκ Μπόις μένουν απαθείς κοιτάζοντας την Ααράου να βρίσκει γκολ από πλάγιο άουτ, αφού μόνο δύο επαφές ήταν αρκετές για να παραβιαστεί η εστία του Κέλερ.

Το ζήτημα του χλοοτάπητα

Όπως προείπαμε, η... καυτή ατμόσφαιρα στο «Wankdorf» αρκεί για να δυσκολέψει κάθε αντίπαλο του ταξιδεύει στη Βέρνη. Σε αυτό προστίθεται και το ζήτημα του συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου -χωρητικότητας 32.000 θεατών- που θέτει έξτρα θέμα προσαρμογής στη φιλοξενούμενη ομάδα. Μάλιστα, δύο σεζόν πριν, ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε εκφράσει την ανησυχία του για την «παγίδα» του συνθετικού υλικού, που ανάγκασε τότε την Μάντσεστερ Σίτι να προπονηθεί σε γήπεδο αντιπάλου της για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια.

Τα ιδιαίτερα συγχαρητήρια μετά από 32 έτη «ξηρασίας»

Μία ομάδα να συγχαίρει την άλλη για την κατάκτηση ενός τίτλου, με τον τρόπο που το έκανε η Βασιλεία μερικά χρόνια πριν, δεν είναι κάτι που συμβαίνει και πολύ συχνά. Κι όμως, το 2018, η Βασιλεία έσπασε τα στερεότυπα. Μπορεί να τερμάτισε στην 2η θέση και 15 βαθμούς μακριά από την Γιουνγκ Μπόις, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να αναγνωρίσει το πρώτο πρωτάθλημα της αντιπάλου της μετά από 32 χρόνια. «Παρακαλούμε φροντίστε το τρόπαιο, θα θέλαμε να το κατακτήσουμε ξανά σε καλή κατάσταση. Η Βασιλεία συγχαίρει την Γιουνγκ Μπόις για το πρωτάθλημα», ανέφερε όχι μία επίσημη ανακοίνωση, αλλά η... μεγαλόψυχη ολοσέλιδη διαφήμιση που καταχώρησε η Βασιλεία στην «Blick», στην εφημερίδα με τις περισσότερες πωλήσεις στη χώρα!

Η ανθρώπινη Γιουνγκ Μπόις

Εδώ και 29 χρόνια, η Γιουνγκ Μπόις είναι ενεργή και δραστηριοποιείται έντονα στον αγώνα ενάντια σε κάθε είδος ρατσισμό και διάκριση. Μέσω διαφόρων ειδών δράσεων, μάχεται τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό, την ομοφοβία, τον σεξισμό. Μερικούς μήνες πριν, ο σύλλογος προμόταρε μία ξεχωριστή και ιδιαίτερη (επίσημη) εμφάνιση αντι-ρατσιστικού χαρακτήρα, στέλνοντας ακόμη ένα ηχηρό μήνυμα. Το 2023, η ομάδα ξεκίνησε μία συνεργασία που έδινε τη δυνατότητα σε παιδιά και εφήβους να πάρουν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες, να επισκέπτονται το γήπεδο, ακόμη και να... προπονούνται με τους παίκτες της ομάδας!